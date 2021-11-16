Лукашенко: «Знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были»

Новости Беларуси. Ситуация на границе сегодня – тема номер один. Глава государства 16 ноября провел по этому поводу совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное – защитить свою страну и народ, не допустить столкновений. Президент напомнил, что ранее на совещании с правительством он ставил задачу обеспечить беженцев, которые оказались на нашей территории, самым необходимым, чтобы они могли просто выжить. Среди миротворческих задач – не допустить в стихийных лагерь проникновения оружия. Иначе неизбежны провокации и конфликт. Беженцы уже пошли с палками на прорыв заграждений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На границах соседней прежде всего Польши находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск – примерно на сегодня до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки. Я только не понимаю, как правильно отмечают в средствах массовой информации журналисты, зачем против беженцев самолеты, вертолеты и танки.

Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы (белорусской и зарубежной) может приехать и вести репортажи с любой точки госграницы. Нам сейчас главное – защитить свою страну и свой народ. Не допустить столкновений.

Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния.