Прямой эфир

Лукашенко: «Знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были»

16 ноября 2021 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ситуация на границе сегодня – тема номер один. Глава государства 16 ноября провел по этому поводу совещание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были»-1

Главное – защитить свою страну и народ, не допустить столкновений. Президент напомнил, что ранее на совещании с правительством он ставил задачу обеспечить беженцев, которые оказались на нашей территории, самым необходимым, чтобы они могли просто выжить. Среди миротворческих задач – не допустить в стихийных лагерь проникновения оружия. Иначе неизбежны провокации и конфликт. Беженцы уже пошли с палками на прорыв заграждений.

Лукашенко: «Знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На границах соседней прежде всего Польши находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск – примерно на сегодня до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки. Я только не понимаю, как правильно отмечают в средствах массовой информации журналисты, зачем против беженцев самолеты, вертолеты и танки.

Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы (белорусской и зарубежной) может приехать и вести репортажи с любой точки госграницы. Нам сейчас главное – защитить свою страну и свой народ. Не допустить столкновений.

Я знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были. Как и провокации, которые могут привести к силовому конфликту. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Нельзя, чтобы эта так называемая проблема стала развязыванием горячего противостояния.

Лукашенко: «Знаю, что попытки доставки оружия в стихийный мигрантский лагерь уже были»-7

Вместо поиска решений совместно с белорусской стороной Евросоюз сворачивал проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Но, похоже, в Берлине теперь поняли, к чему это может привести.

15 ноября состоялся телефонный разговор Президента с Ангелой Меркель. Глава государства предложил свой вариант решения ситуации. Александр Лукашенко опроверг фейки, которые распускает Польша, стороны обсудили доступность гуманитарной помощи для беженцев и договорились находиться постоянно в контакте до разрешения этой проблемы.

Читайте также:

«Польша ждала, что беженцы начнут штурмовать границу». Как прошла ночь у пункта пропуска «Брузги»?

«Несколько человек попросились домой». Показываем, как люди ночуют прямо на асфальте перед пунктом пропуска «Брузги»

Беженцы на границе начали ломать заграждение. Кадры со спутника

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Александр Лукашенко # Ангела Меркель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Лавров прокомментировал действия польских пограничников в отношении беженцев
16 ноября 2021 11:38

Сергей Лавров прокомментировал действия польских пограничников в отношении беженцев

«Видно невооруженным глазом, что силы неравны». Беженцы на границе пытаются смастерить щит, чтобы защититься от силовиков
16 ноября 2021 11:17

«Видно невооруженным глазом, что силы неравны». Беженцы на границе пытаются смастерить щит, чтобы защититься от силовиков

Беженцы на границе начали ломать заграждение. Кадры со спутника
16 ноября 2021 11:01

Беженцы на границе начали ломать заграждение. Кадры со спутника