Хренин о взаимодействии с Польшей: «Нами подготовлены планы на все возможные варианты»

Наша тактика – выдержка и спокойствие. Что не отменяет готовности дать отпор любого рода провокациям. При этом даже обывателю непросто сдержать недоумение. Больше 20 тысяч военных против нескольких тысяч беженцев. Где логика? Все это похоже на истерику или способ нервировать белорусских силовиков. А как иначе, если Польша в своих милитаристских настроениях нарушила все нормы военного приличия. Проинформировать соседку о причинах усиления границы она должна была уже после 6 000 солдат на общем рубеже. Но официальная Варшава эти метаморфозы не комментирует.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Нами подготовлены планы на все возможные варианты развязывания [конфликта – прим. ред.] или провокации, которые могут проходить со стороны наших соседей. Мы это отчетливо понимаем. На их неадекватные действия мы планируем свои адекватные действия, дабы не создавать напряженности в регионе и конфликтной ситуации. Тяжело просчитать, какие решения они принимают. Хотя мы предполагаем, что, наверное, наши соседи пытаются поиметь политические и экономические бонусы, а, может, даже и весь Евросоюз втянуть в эту проблему, которая создалась на нашей госгранице. На контакт с нами не идут. Мы направляли запрос провести консультации. До сих пор нет ответа. Наш атташе вызывался в польское военное ведомство на прошлой неделе, где были предъявлены необоснованные обвинения в наш адрес. Было сказано, что наши военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь нарушили их госграницу и вошли вглубь. Мы попросили, чтобы они предъявили факты – до сих пор этого нет. Мы со своей стороны пригласили их военного атташе, довели нашу позицию и попросили предоставить обвинительные факты и все-таки пойти на консультации и диалог. Диалога нет. В результате их военный атташе просто собрался и уехал: в отпуск или куда, не знаю.

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