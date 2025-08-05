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31 год назад в Беларуси создали Совет безопасности

05 августа 2025 06:18
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День образования Совета безопасности Беларуси. Указ о его создании глава государства подписал 31 год назад – 5 августа 1994-го. Таким образом фактически началось активное формирование современной системы обеспечения национальной безопасности суверенной и независимой страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 год назад в Беларуси создали Совет безопасности-2

В 2023‑м была проведена конституционная реформа, в апреле прошлого года Всебелорусским народным собранием утверждены новая Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. На заседаниях этого межведомственного совещательного органа в приоритетном порядке рассматриваются вопросы готовности к защите национальных интересов, создания современных образцов вооружения и военной техники, поддержания общественного порядка, разработки новых законопроектов и концептуальных документов. По данным социологических исследований, более 90 % людей в Беларуси чувствуют себя в безопасности. Это одно из главных достижений, визитная карточка нашей страны.

# Совет Безопасности Республики Беларусь

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