Лукашенко о беженцах в Беларуси: у кого хоть малейшее нарушение закона – в самолёт и обратно
Новости Беларуси. Ситуация на границе – тема номер один. Еще утром 16 ноября глава государства провел по этому поводу совещание. Главное – отметил Президент, защитить свою страну и народ. Среди миротворческих задач – не допустить в стихийные лагеря проникновение оружия. Иначе неизбежны провокации и конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нечисто в международном информационном поле подается и другой важный аспект – приток беженцев. В разговоре с Ангелой Меркель наш Президент доступно объяснил, что нелегальная миграция строго пресекается в Беларуси. Польша, конечно, может изворачиваться в формулировках и обвинениях, но с цифрами спорить сможет едва ли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Приток беженцев. У нас, конечно, разные на это взгляды. Что в Европейском союзе, что в Беларуси, взгляды разные. Очень они озабочены притоком беженцев в Беларусь. Но они абсолютно не знают, что не мы их сюда зовем, и не знают, что около 5 тысяч сегодня (два дня назад был 4 681 человек) – это люди, которых мы за осень вернули обратно. То есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский союз. Тех, кто законно приезжает в Беларусь, мы здесь принимаем. Так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона – в самолет и обратно. Вот таких около 5 тысяч сегодня. Я проинформировал канцлера Германии по этому вопросу.
Читайте также:
Лукашенко о телефонном разговоре с Меркель: «Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна»
Хренин о взаимодействии с Польшей: «Нами подготовлены планы на все возможные варианты»
Президент Беларуси об оппозиции: «Взбесились. Они бедную эту женщину, канцлера Германии, исполосовали вдоль и поперек»