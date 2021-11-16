Лукашенко о беженцах в Беларуси: у кого хоть малейшее нарушение закона – в самолёт и обратно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приток беженцев. У нас, конечно, разные на это взгляды. Что в Европейском союзе, что в Беларуси, взгляды разные. Очень они озабочены притоком беженцев в Беларусь. Но они абсолютно не знают, что не мы их сюда зовем, и не знают, что около 5 тысяч сегодня (два дня назад был 4 681 человек) – это люди, которых мы за осень вернули обратно. То есть мы не собираем по всему миру беженцев и не привозим в Беларусь, как Польша проинформировала Европейский союз. Тех, кто законно приезжает в Беларусь, мы здесь принимаем. Так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона – в самолет и обратно. Вот таких около 5 тысяч сегодня. Я проинформировал канцлера Германии по этому вопросу.

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