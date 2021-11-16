ОАЭ помогут Беларуси с беженцами? Вот что об этом сказал Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Ситуация на границе – тема номер один. Еще утром 16 ноября глава государства провел по этому поводу совещание. Главное – отметил Президент, защитить свою страну и народ. Среди миротворческих задач – не допустить в стихийные лагеря проникновение оружия. Иначе неизбежны провокации и конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Между тем Александр Лукашенко заверил: желающих мирно и по-человечески решить ситуацию на белорусско-польской границе хватает. Подключиться к урегулированию вопроса с беженцами готовы Объединенные Арабские Эмираты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть много добрых людей, которые готовы внести значительный вклад в урегулирование ситуации с беженцами и не только на границе Беларуси, Польши, Литвы, Латвии. Не только, но прежде всего здесь. К ним бы я отнес Объединенные Арабские Эмираты. Руководство этой страны имеет большой опыт работы с беженцами, они уже принимали участие в развязке подобных вопросов в мире и работали с тысячами беженцев. Мы постоянно находимся с ними в контакте. И насколько я понимаю, они готовы подставить свое плечо. Хочу еще раз заявить, что мы готовы использовать любое мероприятие, любое движение и любую помощь со стороны любого государства, тем более такого дружественного нам государства, как Объединенные Арабские Эмираты. Тем более это мусульманское население, у них неплохое взаимопонимание между странами и между народами. Думаю, что Эмираты могли бы сыграть здесь значительную роль.
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