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Русофобия набирает обороты! Портрет Юрия Гагарина не понравился жительнице Литвы

05 августа 2025 06:19
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В Прибалтике русофобия продолжает набирать обороты. Портрет Юрия Гагарина не понравился жительнице Литвы. Изображение украсило одну из тематических наклеек, их вручали детям за покупки в магазинах торговой сети, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Русофобия набирает обороты! Портрет Юрия Гагарина не понравился жительнице Литвы-2

Женщина заявила, что само изображение как будто подчистили и стерли надпись СССР, но портрет все равно остался узнаваемым. И даже это, по ее словам, нарушает литовское законодательство, касающееся запрета публичной демонстрации советской символики. В ответ представители торговой сети пояснили, что альбом наклеек создан для развития у детей интереса к науке и содержит информацию о ключевых этапах освоения космоса. 

# Европейский союз # Юрий Гагарин

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