Русофобия набирает обороты! Портрет Юрия Гагарина не понравился жительнице Литвы

В Прибалтике русофобия продолжает набирать обороты. Портрет Юрия Гагарина не понравился жительнице Литвы. Изображение украсило одну из тематических наклеек, их вручали детям за покупки в магазинах торговой сети, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина заявила, что само изображение как будто подчистили и стерли надпись СССР, но портрет все равно остался узнаваемым. И даже это, по ее словам, нарушает литовское законодательство, касающееся запрета публичной демонстрации советской символики. В ответ представители торговой сети пояснили, что альбом наклеек создан для развития у детей интереса к науке и содержит информацию о ключевых этапах освоения космоса.