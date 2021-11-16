Президент Беларуси об оппозиции: «Взбесились. Они бедную эту женщину, канцлера Германии, исполосовали вдоль и поперёк»
Новости Беларуси. Ситуация на границе – тема номер один. Еще утром 16 ноября глава государства провел по этому поводу совещание. Главное – отметил Президент, защитить свою страну и народ. Среди миротворческих задач – не допустить в стихийные лагеря проникновение оружия. Иначе неизбежны провокации и конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антибелорусская инфокампания вообще полнится абсурдными заявлениями. Так, до Ангелы Меркель довели, мол, Беларусь к беженцам не пускает даже представителей ООН. Александр Лукашенко порекомендовал собеседнице взглянуть на реальное положение дел хотя бы в интернете. Общаться с людьми на границе никто не запрещает – с нашей стороны так точно. А вот с обратной – запретов много. Например, отметил Президент, каждые сутки в Польшу прорываются 600-700 человек. Поляки отлавливают тех, кто не успел проскочить в Европу, и изможденных снова выбрасывают на линию границы. Между двумя заграждениями сейчас находятся 330 человек. Однако все происходящее – пустой звук для тех, кому невыгодна правда. Дипломатический созвон Лукашенко и Меркель вывел из себя, наверное, самую слабонервную категорию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Казалось бы, все люди уже хотят развязки этой истории. Только не наши мерзкие беглые оппы, которые там находятся. После нашего разговора с Меркель они просто взбесились. Они бедную эту женщину, канцлера Германии, исполосовали вдоль и поперек: и такая, и сякая, и зачем тебе надо было разговаривать с этим диктатором. Встает вопрос: мы людей защищаем и готовы сегодня воспользоваться любой помощью или у них вопрос «рэжыма Лукашенка»? Ну да, режим Лукашенко. И с этим режимом вам придется иметь дело, господа оппы и другие, сидящие там за границей и подкармливаемые рукой Соединенных Штатов Америки прежде всего.
Читайте также:
Хренин о взаимодействии с Польшей: «Нами подготовлены планы на все возможные варианты»
Лукашенко о телефонном разговоре с Меркель: «Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна»
Белорусские медики готовы госпитализировать пострадавших беженцев. Некоторые иностранцы отказываются от помощи