Президент Беларуси об оппозиции: «Взбесились. Они бедную эту женщину, канцлера Германии, исполосовали вдоль и поперёк»

Новости Беларуси. Ситуация на границе – тема номер один. Еще утром 16 ноября глава государства провел по этому поводу совещание. Главное – отметил Президент, защитить свою страну и народ. Среди миротворческих задач – не допустить в стихийные лагеря проникновение оружия. Иначе неизбежны провокации и конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антибелорусская инфокампания вообще полнится абсурдными заявлениями. Так, до Ангелы Меркель довели, мол, Беларусь к беженцам не пускает даже представителей ООН. Александр Лукашенко порекомендовал собеседнице взглянуть на реальное положение дел хотя бы в интернете. Общаться с людьми на границе никто не запрещает – с нашей стороны так точно. А вот с обратной – запретов много. Например, отметил Президент, каждые сутки в Польшу прорываются 600-700 человек. Поляки отлавливают тех, кто не успел проскочить в Европу, и изможденных снова выбрасывают на линию границы. Между двумя заграждениями сейчас находятся 330 человек. Однако все происходящее – пустой звук для тех, кому невыгодна правда. Дипломатический созвон Лукашенко и Меркель вывел из себя, наверное, самую слабонервную категорию.