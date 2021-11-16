Кухарев встретился с мэром Бишкека: настроены достойно представить технику МАЗ, чтобы наше партнёрство укреплялось

Новости Беларуси. Делегация из Кыргызстана посетила Минский автомобильный завод, где председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и мэр Бишкека Айбек Джунушалиев обсудили перспективы наращивания поставок городского общественного и коммунального транспорта в Кыргызстан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегация оценила новую линейку техники, в том числе самосвалы, автобусы, электробусы и спортивный автомобиль. Всего солнечному Бишкеку нужно около 1 200 единиц общественного транспорта. В стране большое внимание уделяют экологии, поэтому первым делом стоит вопрос о приобретении газомоторной техники, а также электробусов.

Айбек Джунушалиев, мэр Бишкека (Кыргызстан):

Город Бишкек, надо открыто сказать, испытывает определенный дефицит в общественном передвижном транспорте. И мы хотели бы ознакомиться с данным транспортом здесь и в перспективе, возможно, рассматривать вопросы закупки автотранспортных средств. Помимо пассажирского транспорта, у нас есть интерес к транспорту, который осуществляет коммунальную, хозяйственную деятельность. Уже определили, что две машины поливочные будем покупать именно мазовские. По данной технике мы будем рассматривать вопрос создания, может быть, совместных предприятий на территории города Бишкек для дальнейшего обслуживания, возможно, комплектаций этих автобусов.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Наша техника по цене и качеству доступна и ценится на многих рынках мира. Сегодня заинтересованы партнеры наши из Бишкека, приехали для того, чтобы лично убедиться, посмотреть, изучить ситуацию, различные посмотреть финансовые, лизинговые схемы работы с нашими предприятиями. Поэтому мы настроены на то, чтобы достойно представить нашу технику, чтобы наши партнерские связи и дальше укреплялись.