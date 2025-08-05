Глава МИД Беларуси с рабочим визитом посещает Индонезию

Минск и Джакарта ищут новые точки роста и укрепляют взаимовыгодное сотрудничество. Рабочий визит министра иностранных дел Беларуси в Индонезию начинается сегодня, 5 августа. В ближайшие три дня запланированы переговоры на различных уровнях, встречи с представителями госорганов, а также деловых кругов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ставит задачу развивать отношения со странами дальней дуги. Определенные ориентиры белорусской внешней политики глава государства обозначил на совещании с дипкорпусом. Одним из самых перспективных государств Юго-Восточной Азии является Индонезия, куда Беларусь поставляет калийные удобрения. Это основа нашего экспорта.

В свою очередь Индонезию интересуют поставки полимеров, металла, электрического оборудования и карьерных самосвалов – в стране большие залежи угля и металлов. Во время визита главы белорусского МИД речь пойдет о реализации совместных инициатив в промышленной, сельскохозяйственной, научно-технической, образовательной и гуманитарной сферах. Особое внимание – укреплению партнерства в АПК с акцентом на продвижение белорусской техники и обмен технологиями. Дипломатическим отношениям наших государств уже более 30 лет. Позиции стран совпадают по основным вопросам мировой повестки дня. Беларусь видит в Индонезии не просто партнера, а ключевого игрока Индо-Тихоокеанского региона с колоссальным экономическим и политическим потенциалом.