Лукашенко о телефонном разговоре с Меркель: «Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна»

С полудня уставших ждать справедливости беженцев начали травить слезоточивым газом и пугать светошумовыми гранатами. Такова позиция той стороны. А пока поляки упорно не замечают тупика, в который сами загнали и себя, и подругу-Европу, вторая осторожно выходит на дипломатический диалог. В воскресенье, 14 ноября, по телефону говорили наш министр иностранных дел и зампред Еврокомиссии. Владимир Макей и Жозеп Боррель договорились поддерживать контакт по вопросу беженцев. А вчера вечером, 15 ноября, состоялся телефонный разговор Ангелы Меркель и Александра Лукашенко. Исполняющая обязанности канцлера Германии и Президент Беларуси говорили больше 50 минут.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какие вопросы обсуждали. Первый вопрос – беженцы, эскалация на государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна: ни Европейскому союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тысяч вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты военных там, на границе. Такого приказа главнокомандующий Вооруженными Силами армии не отдавал. Но планы противодействия любой агрессии с их стороны мы имеем. Такую команду министру обороны и другим генералам, силовым структурам я отдавал.

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