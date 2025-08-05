С начала 2025-го в Минске введено в эксплуатацию 287 тыс. кв. м. жилья

Нужное людям: с начала 2025 года в Минске введено в эксплуатацию 287 тысяч квадратных метров жилья. Более 20 % от общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это около 62 тысяч квадратов, из которых 42 тысячи – с господдержкой. Особое внимание уделяется и строительству жилья для многодетных семей. В 2025-м уже введено в эксплуатацию свыше 32 тыс. кв. м. жилья для этой категории граждан. Октябрьский район лидирует по объемам.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

В текущем году у нас реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов – это «Северный берег». Уже достаточно большие объемы строительства жилья реализуются в данном квартале. Кроме этого завершается застройка проспекта Дзержинского. Вводятся жилые дома в микрорайоне Сокол.

Всего в 2025-м в Минске запланирован ввод в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Особое внимание – льготным категориям, включая многодетные семьи.