Прямой эфир

С начала 2025-го в Минске введено в эксплуатацию 287 тыс. кв. м. жилья

05 августа 2025 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Нужное людям: с начала 2025 года в Минске введено в эксплуатацию 287 тысяч квадратных метров жилья. Более 20 % от общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2025-го в Минске введено в эксплуатацию 287 тыс. кв. м. жилья-2

Это около 62 тысяч квадратов, из которых 42 тысячи – с господдержкой. Особое внимание уделяется и строительству жилья для многодетных семей. В 2025-м уже введено в эксплуатацию свыше 32 тыс. кв. м. жилья для этой категории граждан. Октябрьский район лидирует по объемам. 

С начала 2025-го в Минске введено в эксплуатацию 287 тыс. кв. м. жилья-4

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
В текущем году у нас реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов – это «Северный берег». Уже достаточно большие объемы строительства жилья реализуются в данном квартале. Кроме этого завершается застройка проспекта Дзержинского. Вводятся жилые дома в микрорайоне Сокол.

Всего в 2025-м в Минске запланирован ввод в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Особое внимание – льготным категориям, включая многодетные семьи. 

# Ирина Гонтарева

Другие новости рубрики

Все новости
31 год назад в Беларуси создали Совет безопасности
05 августа 2025 06:18

31 год назад в Беларуси создали Совет безопасности

Глава МИД Беларуси с рабочим визитом посещает Индонезию
05 августа 2025 05:57

Глава МИД Беларуси с рабочим визитом посещает Индонезию

Как государство поддерживает людей с ограниченными возможностями – рассказала эксперт
04 августа 2025 18:59

Как государство поддерживает людей с ограниченными возможностями – рассказала эксперт