Наталья Кочанова: мы готовы и дальше оказывать гуманитарную помощь, у нас в запасе её 10 тонн

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы готовы продолжать и дальше оказание гуманитарной помощи, потому что сегодня у нас уже в запасе есть 10 тонн гуманитарной помощи. Утром сегодня беженцев кормили, раздавали им еще гуманитарную помощь. Кроме того, оказывается медицинская помощь. Я еще раз могу заверить всех, что мы будем это делать, несмотря ни на что, потому что это люди, они оказались в непростых условиях. Белорусская сторона сделает все для того, чтобы людей накормить и обогреть – при их желании.

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