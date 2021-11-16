Наталья Кочанова: мы готовы и дальше оказывать гуманитарную помощь, у нас в запасе её 10 тонн
Новости Беларуси. Ситуация на границе – тема номер один. Еще утром 16 ноября глава государства провел по этому поводу совещание. Главное – отметил Президент, защитить свою страну и народ. Среди миротворческих задач – не допустить в стихийные лагеря проникновение оружия. Иначе неизбежны провокации и конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кто действительно варварски себя ведет, видно невооруженным глазом. Пока из-за колючей проволоки людей поливают ледяной водой и отгоняют газом, на границу спешит очередной гуманитарный груз.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы готовы продолжать и дальше оказание гуманитарной помощи, потому что сегодня у нас уже в запасе есть 10 тонн гуманитарной помощи. Утром сегодня беженцев кормили, раздавали им еще гуманитарную помощь. Кроме того, оказывается медицинская помощь. Я еще раз могу заверить всех, что мы будем это делать, несмотря ни на что, потому что это люди, они оказались в непростых условиях. Белорусская сторона сделает все для того, чтобы людей накормить и обогреть – при их желании.
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