Прямой эфир

Наталья Кочанова: мы готовы и дальше оказывать гуманитарную помощь, у нас в запасе её 10 тонн

16 ноября 2021 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ситуация на границе – тема номер один. Еще утром 16 ноября глава государства провел по этому поводу совещание. Главное – отметил Президент, защитить свою страну и народ. Среди миротворческих задач – не допустить в стихийные лагеря проникновение оружия. Иначе неизбежны провокации и конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: мы готовы и дальше оказывать гуманитарную помощь, у нас в запасе её 10 тонн-1

Кто действительно варварски себя ведет, видно невооруженным глазом. Пока из-за колючей проволоки людей поливают ледяной водой и отгоняют газом, на границу спешит очередной гуманитарный груз.

Наталья Кочанова: мы готовы и дальше оказывать гуманитарную помощь, у нас в запасе её 10 тонн-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы готовы продолжать и дальше оказание гуманитарной помощи, потому что сегодня у нас уже в запасе есть 10 тонн гуманитарной помощи. Утром сегодня беженцев кормили, раздавали им еще гуманитарную помощь. Кроме того, оказывается медицинская помощь. Я еще раз могу заверить всех, что мы будем это делать, несмотря ни на что, потому что это люди, они оказались в непростых условиях. Белорусская сторона сделает все для того, чтобы людей накормить и обогреть при их желании.

Читайте также:

Ситуация может перерасти в военный конфликт. Каким был 9-й день на белорусско-польской границе?

Мясные консервы, детское питание, одежда. Какую помощь «Белая Русь» оказывает беженцам?

«Мама трижды отказывалась от госпитализации». Из лагеря беженцев в больницу доставили женщину с двумя детьми

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о беженцах в Беларуси: у кого хоть малейшее нарушение закона – в самолёт и обратно
16 ноября 2021 19:30

Лукашенко о беженцах в Беларуси: у кого хоть малейшее нарушение закона – в самолёт и обратно

Можно ли разделять зелёную экономику и атомную энергию? Рассказываем, насколько экологична Беларусь
16 ноября 2021 19:16

Можно ли разделять зелёную экономику и атомную энергию? Рассказываем, насколько экологична Беларусь

Ситуация может перерасти в военный конфликт. Каким был 9-й день на белорусско-польской границе?
16 ноября 2021 19:04

Ситуация может перерасти в военный конфликт. Каким был 9-й день на белорусско-польской границе?