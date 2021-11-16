Евгений Пустовой: невероятные – утончённые натуры, они в сортах кофе разбираются, но не в политике

Новости Беларуси. Даже чужими страданиями не гнушаются политические аутсайдеры, чтобы заработать себе похвалу у своих зарубежных кураторов. И пока Президент Беларуси решает навязанный нам извне гуманитарный кризис, оппоненты власти из чужих столиц раздают несбывающиеся прогнозы. Жестко о беглеце Латушко – Евгений Пустовой. В эфире авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Змагары, вы помните, как атаковали меня посланиями: тебе не стыдно за свою работу? Свершилось – мне стыдно. Именно сегодня. Стыдно. В то время, как моя коллега – девушка Вероника Кудринецкая – на передовой миграционного конфликта, я тут, в тепленькой студии. В общем, чувствую себя лохушкой. В смысле Латушкой. Впрочем, сейчас это то же самое. Почему? Прямо сейчас «Политика без галстуков и купюр». Ну чего ты такой упертый ябатька? Объясняю. Еще детской душой почувствовал: Лукашенко – наш Батька. Но в нынешнее время прожорливого комфорта и бездумного потребления информационного фастфуда никто на душу не смотрит. Надо прагматика. Окей. Ну кто пытался противостоять Батьке? Домохозяйка Света из Вильнюса. Как сказал Президент, с женщинами он не воюет. А я только танцую. Но не с чужим женами, я ж не Франак Вечерко. Мне кажется, зажали женщину и кукловодят, манипулируя детьми. Второй «твар пратэсту» – ее супруг. Ну, это вообще модный персонаж из середины 90-х. Его электорат – радикалы, тунеядцы, в смысле блогеры, и ребята – высший маргинальный класс, которые были в розыске не раз.

А невероятные – более утонченные натуры, они в сортах кофе разбираются, но не в политике. Поэтому им понравился финансовый воротила. Это я о том, кто так топил за перемены, за «прихватизацию» всей Беларуси, а сейчас топит котлы шкловской колонии. Говорят, с Бабарико избегали рукопожатий даже его компаньоны. Это как в анекдоте. Сало осталось в холодильнике, а руки-то жирные. Но Бабарико и сала не оставлял. Остался еще один – любитель громких политических предсказаний. Павел из Варшавы. Коллеги рассказывали, что, будучи белорусским чиновником, он надменно, но охотно раздавал интервью. Теперь надменности поубавилось, а промахов прибавилось. Сначала развалил Министерство культуры, затем взбаламутил национальный театр. Что тут говорить, творцы. Они, играя тутэйших и не успев выйти из образа и сценических костюмов, сразу же переобулись. Теперь у прыстасаванца и антигероя Зносиловского есть современный прототип Павел Латушко. Правда, на авансцену политической борьбы он пробрался (вернее так сказать – протиснулся или прополз) через задний проход дипломатического автомобиля. Жиденько, конечно, для революционера. Латушко не Косцюшко. Ну, Варшава и таких берет. Других-то не осталось. А спадар Павел охотно дает. Интервью.

Это цитата. Вот, что Латушко накропал медийному иноагенту «Дождю» несколько дней назад. «Сегодня говорить с А. Лукашенко, который пытается диктовать повестку, никто не будет. Это нереально. Теоретически это можно предположить только тогда, когда он будет загнан в угол. Думаю, эта задача сейчас и стоит. Я общался с представителями правительства Польши, канцелярии президента Польши, как, впрочем, и с другими европейскими политиками, послами целого ряда государств, в том числе Германии, Финляндии, Литвы». А теперь по полочкам, причем основываясь на первоисточнике. Первое. Беглец Латушко ошивается в канцелярии Дуды. Но я в нашей канцелярии бумагу и ручки с логотипом СТВ получаю. А что в канцелярии получает Латушко, инструкции? Ну не может экс-министр культуры не знать слов белорусской песни: «А як дуду пачуюць, Самі ножкі танцуюць». Понятно сейчас в другой интерпретации. И ножки танцуют и язык пляшет.

Второе. Это с какими-то дипломатами и каких стран беглец встречается? Ну, может быть, в мечтах. После бокала Шато Бордо – с французским дипломатом, после стопочки бехеровки – с чешскими, а баварского крюшона – немецкими. Ну да ладно, это другое. А теперь о настоящем. О несостоятельности предсказаний невероятного оракула. Вот что люди пишут под YouTube-трансляциями беглого эксперта.

«Два дня назад, вы, господин Латушко, пророчествовали «никто не будет говорить с Лукашенко». Было? Было, на весь YouTube. Только что госпожа Меркель принесла нам еще + телефонного трафика на 45 минут. Это есть другое?» Латушко говорит то, что ему говорят в Варшаве. Он с похмелья не видит беженцев и не думает о Беларуси. Но в ЕС тоже думают о Варшаве. Там вообще не думают о проблемах, которые озвучивает Латушко. Как там в пословице. Пока собака лает, караван идет.

Павел Латушко:

Гляджу, па Euronews яго называюць «Прэзідэнт». Пазіцыя Францыі мяне заўсёды здзіўляла. Яны разумеюць, што эканамічных адносін важных Беларусь не складае для Францыі, але прымаць эканамічныя санкцыі, падтрымліваць актыўна яны не лічаць патрэбным.

Это – здрада. Здрада – это когда вы сбежали за границу, бросив тех, кому много чего наобещали. Здрадзілі радзіме, а потым і сваім паплечнікам. После очередного провала на «Дожде» репутация беглеца, игравшего в политика, окончательно подмочена. Ничего себе – кризисный менеджер. Оппозиционер, змагар. Обычный дождевой политолог. Даже надменные шляхетские порицания змагарского быдла уже не производят невероятных впечатлений на ценителей белорусского языка. Наш Президент не ошибается: Лахушко и есть Лахушко. А вот что о Латушко заявила икона белорусской оппозиции Позняк: «Палітычна недаразвітыя людзі магчыма не разумеюць, што кажуць, бо ў існуючай сітуацыі такая эскалацыя – гэта вайна і пакуты для беларусаў».