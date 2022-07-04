«Распределение, которое все так клянут, состоялось». Насколько востребован наш «Кулёк»?

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Кирилл Казаков, СТВ:

Наталья Владимировна, у меня вопрос уже касаемо вашей нынешней профессии и работы, по-народному – «Кулек». Насколько он сейчас востребован, насколько приходят студенты, с каким желанием? И самое главное: куда они идут работать? Понятно, что есть менеджеры, есть организаторы – очень много тех, кто идет в администрирование концертов или продюсирование. Насколько для них всех есть работа? Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Сейчас – Ирина Аркадьевна не даст соврать – распределение, которое все так клянут, состоялось. По 6, по 10 заявок было на каждого выпускника. Многие идут, например, на СТВ – тут не дадут соврать. Все зависит от того, как студент себя проявляет. Мы же можем говорить о разных специальностях, понимаете? Больше всего востребована знаете, какая профессия? Не шоу-бизнеса, а библиотекаря. Другой вопрос, что она…

Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Не знаю как библиотекаря, я уже третий год стою в очереди как учреждение за хорошим хореографом. Наталья Карчевская:

Потому что нужно заключать договор о взаимодействии, цифры контрольные. Мы не набираем просто, мы не кружок. Кирилл Казаков:

Глеб, вот программа закончится, вы договоритесь. Наталья Карчевская:

Я со всеми договорилась. Все, к счастью, берут наших выпускников, в том числе платники просят направить их на работу. Просто должно поменяться немножко восприятие и мышление. Человек должен понимать, что после вуза мало кому сразу дадут 250 тысяч долларов за концерт. Это нужно наработать, нужно найти продюсера, нужно, чтобы был репертуар, чтобы было что петь. К счастью, мы не испытываем каких-то проблем с выпуском, распределением и дальнейшим трудоустройством своих выпускников. Проблемы есть, если сравнивать с теми же 1980-ми годами, в количественном составе, в конкурсной ситуации. Потому что на некоторые [специальности – прим. ред.], тех же библиотекарей, конкурс снизился, они с удовольствием идут на другие специальности. Тем не менее это говорит о том, что в отрасли эти профессии востребованы. Алена Сырова:

Мы сейчас больше говорим об артистах.

Наталья Карчевская:

Артисты тоже не жалуются, их кафедра, на отсутствие конкурса ни на каком из направлений по этой специальности. Они распределяются, и распределяются и в государственные учреждения. Все условия известны на входе. Контрольные цифры формируются от заказчиков кадров, то есть мы работаем на отрасль, на государство прежде всего. Если ты хочешь работать с продюсером и не отрабатывать, например, в сфере, работать частным образом – пожалуйста, получи платное образование, если пройдешь конкурс. Потому что попасть на кафедру к Ирине Аркадьевне тоже не так просто, даже на платное. Они сдают серьезные экзамены. Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:

Надо иметь талант. Кирилл Казаков:

А какой у вас конкурс?