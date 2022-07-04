Александр Солодуха: «У меня есть всё в этой стране, чтобы жить красиво и счастливо»

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу « По существу » в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

У Александра бизнес-модель, может, и не очень легкая, но он может поделиться ею.

Кирилл Казаков, СТВ:

Как минимум у него есть концертный автобус.

Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:

У меня есть все в этой стране, чтобы жить красиво и счастливо.

Кирилл Казаков:

Сколько у вас в среднем концертов в Беларуси в год?

Александр Солодуха:

У меня за спиной сейчас 86 городов по Беларуси – с 3 февраля 2021 года. 50 городов в том году, и 36 в этом. Расписано до конца года все – 120. Заканчивается писаться 14-я пластинка под названием «Мы живы» – та песня, которую я вчера пел в прямом эфире со стелы. И мы отправляемся в 2023-2024 года еще в 120 городов. Все расписано.

Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:

А почему только в Беларуси?

Александр Солодуха:

А я не хочу туда. Я много раз пробовал в Москву, судьба меня постоянно возвращала. У меня было много моментов.

Кирилл Казаков:

Они не хотят там белорусов видеть или что?