Александр Солодуха: «У меня есть всё в этой стране, чтобы жить красиво и счастливо»

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
У Александра бизнес-модель, может, и не очень легкая, но он может поделиться ею.
Кирилл Казаков, СТВ:
Как минимум у него есть концертный автобус.
Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:
У меня есть все в этой стране, чтобы жить красиво и счастливо.
Кирилл Казаков:
Сколько у вас в среднем концертов в Беларуси в год?
Александр Солодуха:
У меня за спиной сейчас 86 городов по Беларуси – с 3 февраля 2021 года. 50 городов в том году, и 36 в этом. Расписано до конца года все – 120. Заканчивается писаться 14-я пластинка под названием «Мы живы» – та песня, которую я вчера пел в прямом эфире со стелы. И мы отправляемся в 2023-2024 года еще в 120 городов. Все расписано.
Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:
А почему только в Беларуси?
Александр Солодуха:
А я не хочу туда. Я много раз пробовал в Москву, судьба меня постоянно возвращала. У меня было много моментов.
Кирилл Казаков:
Они не хотят там белорусов видеть или что?
Александр Солодуха:
Тут кто сумел пробиться – и слава богу.
Алена Сырова, СТВ:
Вы думаете, дело в деньгах?
Александр Солодуха:
Я делал 2-3 попытки. Судьба меня постоянно возвращала домой. И однажды настал момент: зачем ты дергаешься, туда ездишь? Здесь прекрасно, здорово. Мы с Наташей, моей новой супругой, встретились в 2004 году, в мае 2006 создали ИП и пошли катать по стране, не останавливаясь. Построили дом, родилась доченька. Зовут туда на корпоративы, на свадьбы, на дни рождения – с удовольствием еду, обговаривая гонорар.
Кирилл Казаков:
Если мы говорим про российский шоу-бизнес, там есть лэйбл, а у нас ИП.
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