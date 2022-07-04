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Александр Солодуха: «У меня есть всё в этой стране, чтобы жить красиво и счастливо»

04 июля 2022 17:25
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Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.  

Александр Солодуха: «У меня есть всё в этой стране, чтобы жить красиво и счастливо»-1

Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:  
У Александра бизнес-модель, может, и не очень легкая, но он может поделиться ею.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Как минимум у него есть концертный автобус.  

Александр Солодуха, певец, заслуженный артист Беларуси:  
У меня есть все в этой стране, чтобы жить красиво и счастливо.  

Кирилл Казаков:  
Сколько у вас в среднем концертов в Беларуси в год?  

Александр Солодуха:  
У меня за спиной сейчас 86 городов по Беларуси – с 3 февраля 2021 года. 50 городов в том году, и 36 в этом. Расписано до конца года все – 120. Заканчивается писаться 14-я пластинка под названием «Мы живы» – та песня, которую я вчера пел в прямом эфире со стелы. И мы отправляемся в 2023-2024 года еще в 120 городов. Все расписано.  

Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:  
А почему только в Беларуси?  

Александр Солодуха:  
А я не хочу туда. Я много раз пробовал в Москву, судьба меня постоянно возвращала. У меня было много моментов.  

Кирилл Казаков:  
Они не хотят там белорусов видеть или что?  

Александр Солодуха: «У меня есть всё в этой стране, чтобы жить красиво и счастливо»-4

Александр Солодуха:  
Тут кто сумел пробиться – и слава богу.  

Алена Сырова, СТВ:  
Вы думаете, дело в деньгах?  

Александр Солодуха:  
Я делал 2-3 попытки. Судьба меня постоянно возвращала домой. И однажды настал момент: зачем ты дергаешься, туда ездишь? Здесь прекрасно, здорово. Мы с Наташей, моей новой супругой, встретились в 2004 году, в мае 2006 создали ИП и пошли катать по стране, не останавливаясь. Построили дом, родилась доченька. Зовут туда на корпоративы, на свадьбы, на дни рождения – с удовольствием еду, обговаривая гонорар.  

Кирилл Казаков:  
Если мы говорим про российский шоу-бизнес, там есть лэйбл, а у нас ИП.  

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# Белорусские исполнители # общество # Глеб Лапицкий # Кирилл Казаков # Александр Солодуха # Ирина Дорофеева # Алена Сырова # Фотофакт

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