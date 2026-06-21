Прямой эфир

Новости по тегу #Государственная политика в области культуры

О работе в Минкульте, союзном строительстве и службе в 1990-х – интервью с Анатолием Маркевичем
21 июня 2026 07:58

О работе в Минкульте, союзном строительстве и службе в 1990-х – интервью с Анатолием Маркевичем

Впечатляющий масштаб! Александрия готовится встретить друзей с небывалым размахом
19 июня 2026 17:30

Впечатляющий масштаб! Александрия готовится встретить друзей с небывалым размахом

Григорий Азарёнок совместно с киностудией «Беларусьфильм» снимает документальный проект
16 июня 2025 17:22

Григорий Азарёнок совместно с киностудией «Беларусьфильм» снимает документальный проект

Что будет готово к 1 сентября? Чернецкий о выполнении поручений Лукашенко по киноиндустрии
16 июня 2025 16:04

Что будет готово к 1 сентября? Чернецкий о выполнении поручений Лукашенко по киноиндустрии

Лукашенко анонсировал создание Музея мировых религий в Минске
20 апреля 2025 16:33

Лукашенко анонсировал создание Музея мировых религий в Минске

В столице прошла итоговая коллегия управления культуры Мингорисполкома
13 марта 2025 19:28

В столице прошла итоговая коллегия управления культуры Мингорисполкома

Для будущих виртуозов! Рояли с «Марафона единства» передали колледжам в Минске и Могилёве
11 марта 2025 18:56

Для будущих виртуозов! Рояли с «Марафона единства» передали колледжам в Минске и Могилёве

Сцена в прицепе – клуб на колёсах гастролирует по Гомельской области и даёт концерты
09 февраля 2025 18:08

Сцена в прицепе – клуб на колёсах гастролирует по Гомельской области и даёт концерты

Музыканты, библиотекари и художники – в Слуцке чествовали работников культуры
15 октября 2024 14:29

Музыканты, библиотекари и художники – в Слуцке чествовали работников культуры

Кино, книги, история – как нужно продвигать белорусскую культуру в массы? Обсудили эксперты
01 июля 2024 18:57

Кино, книги, история – как нужно продвигать белорусскую культуру в массы? Обсудили эксперты

Мезенцев: отношение Беларуси к книжной ярмарке в Минске – особый знак
13 марта 2024 17:56

Мезенцев: отношение Беларуси к книжной ярмарке в Минске – особый знак

Итоги работы в сфере культуры подвели в Минске
16 февраля 2024 11:55

Итоги работы в сфере культуры подвели в Минске