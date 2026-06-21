Новости по тегу #Государственная политика в области культуры

Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске.
В 2026 году фестиваль посвящен Году белорусской женщины, а его символом станет Купальская Берегиня, олицетворяющая женскую мудрость, семейные ценности и связь поколений.
«Это будет в первую очередь ориентировано на кинотеатры, а потом на телеканал», – прокомментировал министр культуры Беларуси.
«Дедлайн 1 сентября – это навести порядок в хозяйстве».
«Чтобы наша молодежь знала, что такое религия и откуда корни этих религий. И христиане – православные и католики, – и мусульмане, и иудеи, и так далее. В этом центре любой может прийти и посмотреть, откуда все мы, откуда наша духовность».
В 2024-м отметили знаковые события: 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 50-летие присвоения Минску звания «Город-герой».
Рояли вместе с творческой командой общественно-культурной акции объехали всю Беларусь и уже пропустили через себя ноты и мелодии любимых композиций.
Это один из проектов, выдержавших конкурс гражданских инициатив. И показательный пример того, что, работая в тандеме на местах, можно сильно улучшить качество своей жизни.
Основное торжество развернулось на сцене Дома культуры. Губернатор Минской области поздравил всех работников с профессиональным праздником. Благодарности и почетные грамоты получили более 10 талантливых представителей сферы. Это хореографы, музыканты и педагоги.
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