«Мы думали, что это не выдержим». Валентина Груздева рассказала об издевательствах в августе 2020 года

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время. Кирилл Казаков, СТВ:

Валя, вы в какой-то мере стали вместе с сестрой нарицательной фамилией. Так получилось, что вы одними из первых встали на защиту Президента и государственного строя Беларуси.

Валентина Груздева, певица:

Для переобувшихся мы нарицательные, а для других людей мы патриоты. Это надо уточнить. И вопрос? Кирилл Казаков:

Насколько эта вся история была неприятной? Я уже понимаю, какой будет ответ, но все же хочется услышать от вас как от человека, который пострадал в соцсетях, в личном общении.

Валентина Груздева:

Это было неприятно до такой степени, что психическое расстройство. Звонки по ночам, запугивания, встречи на улицах (на нас кидались люди, нас обзывали). Сколько в милиции находится наших заявлений! Вы даже представить себе не можете! До сих пор звонят, унижают, оскорбляют. Мы думали, что это не выдержим. Только благодаря моей сестре, моей защитнице, моему человеку, который постоянно рядом со мной находится, мы смогли это выдержать. Наверное, на нас с сестрой, возможно, возложена какая-то миссия, потому что, когда люди увидели, что этому можно противостоять, на нас спустили всех собак. Думали: господи, да вы на улицу не выйдете, будете самые опустившиеся и опачканы. И когда мы вышли и показали, что, ребята, мы выстояли, мы смогли высоко, гордо пройти и смотреть людям в глаза. К нам стали уже подходить на ВНС, на других мероприятиях и говорить: спасибо вам за вашу позицию, вы показали пример, и мы так можем! Кирилл Казаков:

Вы общаетесь с некоторыми из тех, кто ушел на ту сторону? Валентина Груздева:

Нет.