Председатель «Белой Руси»: те, кто замышлял революцию в 2020-м, сегодня показали себя как нацисты

Олег Романов, председатель РОО «Белая Русь»:

Вчера в одной из социальных сетей американского посольства было опубликовано поздравление граждан Республики Беларусь с Днем Независимости. В этом поздравлении был поставлен знак равенства между событиями 1944 года, а именно освобождение Беларуси от нацизма, и событиями последних лет – 2020-го и 2021 года, когда революционеры, мятежники хотели взорвать нашу республику и обречь ее на революционный крах. Мы считаем, что это категорически недопустимо. Это уравнивание противоположностей, ведь те, кто хотел замыслить революцию 2020 года, сегодня продемонстрировали себя именно как нацисты, часть из них воюет на стороне Украины, поддерживая нацистскую идеологию. И мы хотим показать, объяснить американскому посольству, его сотрудникам и в целом американскому народу, что для Беларуси это прямые противоположности – Победа в Великой Отечественной войне и мятеж 2020 года, который, к счастью, наше государство и наш народ смогли предотвратить.

Гайдукевич – американцам: займитесь своей страной, самое удивительное, что вы будете лучше жить и весь мир. Читайте здесь.