«Руки вверх» сейчас тоже запрещённая группа». Почему стало трудно привозить артистов в Беларусь?

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Кирилл Казаков, СТВ:
Андрей, Майданов – это звезда российского шоу-бизнеса. В связи с тем, что мы одно большое русскоязычное пространство – русский шоу-бизнес занимает очень большую долю наших песен. Понятное дело. После февраля. У нас концерт Басты – бах, исчез. Кто еще у нас может быть под вопросом? И насколько сложен стал бизнес с тем, чтобы привозить сюда российских артистов?
Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:
Я считаю, что бизнеса нет. Бизнес весь за эти два-три года благополучно растянули. Я смотрю с объемами, меня не интересуют разовые концерты. Я смотрю, как вообще рынок. Рынок сильно сузился – это первое. А второе: те вещи, которые в 2019 году работали как часы (выдавались разрешения, проводились концерты, как это все двигалось), после 2020 года стечением всех обстоятельств получилось так, что все стало совершенно другим. Сейчас непонятно, что можно, а что – нет.
Кирилл Казаков:
Ну условно, никто же Басту не тянул за язык, чтобы он поддерживал протест?
Андрей Алексеев:
Совершенно верно. «Руки вверх» сейчас тоже запрещенная группа в Беларуси, потому что какой-то пост в Instagram.
Кирилл Казаков:
Должны нести свою ответственность.
Андрей Алексеев:
Ответственность, конечно, надо нести. Но сейчас нет никаких критериев и понятий, что можно, а что нельзя. Под раздачу попадают простые группы. Я не считаю, что «Руки вверх» – это группа, которая заслуживает отказа в выступлениях в Беларуси. Потому что они выступали после событий 2020 года, и просто фотографию, которую когда-то разместили на одном ресурсе, посчитали экстремистской. Хотя артист ничего не имел, он просто пожелал. То есть я считаю так, вот честно, не знаю, как думают другие люди, но музыка должна объединять, а не разъединять. Мы все граждане Республики Беларусь. Понимаете, в чем дело, произошла история, на самом деле, ужасная. Многих артистов, любимых артистов, люди не смогут видеть.
Кирилл Казаков:
Я знаю, что многих артистов ввязали, многих за деньги ввязали.
Алена Сырова, СТВ:
Но в том числе многие любимые артисты отказываются сами ехать.
Андрей Алексеев:
Я скажу так, мое мнение, каждый человек имеет право на свое мнение. Меня в школе этому учили. При этом не надо никого оскорблять и уметь нормально пояснять свою позицию. Есть две вещи, которые надо разграничить: есть люди, которые 15-20 лет стояли рядом, получали какие-то деньги, дотации. Через 20 лет сказать, что у меня что-то перевернулось в голове – я не знаю, может, больше денег дали.
Кирилл Казаков:
Вот мы об этом и говорим.
Андрей Алексеев:
Мне деньги никто ни за что не давал, но я знаю точно, что 5 % меньше, чем 16 %, в налогах. И я понимаю, в чем разница. Надо смотреть, какие изменения происходят.
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