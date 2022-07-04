«Руки вверх» сейчас тоже запрещённая группа». Почему стало трудно привозить артистов в Беларусь?

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей, Майданов – это звезда российского шоу-бизнеса. В связи с тем, что мы одно большое русскоязычное пространство – русский шоу-бизнес занимает очень большую долю наших песен. Понятное дело. После февраля. У нас концерт Басты – бах, исчез. Кто еще у нас может быть под вопросом? И насколько сложен стал бизнес с тем, чтобы привозить сюда российских артистов? Андрей Алексеев, совладелец концертного агентства:

Я считаю, что бизнеса нет. Бизнес весь за эти два-три года благополучно растянули. Я смотрю с объемами, меня не интересуют разовые концерты. Я смотрю, как вообще рынок. Рынок сильно сузился – это первое. А второе: те вещи, которые в 2019 году работали как часы (выдавались разрешения, проводились концерты, как это все двигалось), после 2020 года стечением всех обстоятельств получилось так, что все стало совершенно другим. Сейчас непонятно, что можно, а что – нет. Кирилл Казаков:

Ну условно, никто же Басту не тянул за язык, чтобы он поддерживал протест?

Андрей Алексеев:

Совершенно верно. «Руки вверх» сейчас тоже запрещенная группа в Беларуси, потому что какой-то пост в Instagram. Кирилл Казаков:

Должны нести свою ответственность. Андрей Алексеев:

Ответственность, конечно, надо нести. Но сейчас нет никаких критериев и понятий, что можно, а что нельзя. Под раздачу попадают простые группы. Я не считаю, что «Руки вверх» – это группа, которая заслуживает отказа в выступлениях в Беларуси. Потому что они выступали после событий 2020 года, и просто фотографию, которую когда-то разместили на одном ресурсе, посчитали экстремистской. Хотя артист ничего не имел, он просто пожелал. То есть я считаю так, вот честно, не знаю, как думают другие люди, но музыка должна объединять, а не разъединять. Мы все граждане Республики Беларусь. Понимаете, в чем дело, произошла история, на самом деле, ужасная. Многих артистов, любимых артистов, люди не смогут видеть. Кирилл Казаков:

Я знаю, что многих артистов ввязали, многих за деньги ввязали.