Чего ждать от «Славянского базара» и как антиреклама повлияла на мероприятие? Рассказал директор фестиваля

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.
Алена Сырова, СТВ:
Очевидно, что творческие люди очень подвержены. Не только творческие, а любой человек испугался бы. Глеб, наверное очень непросто было не только после августа 2020 года, я думаю, что и в преддверии августа 2020 года, потому что мы знали, что готовились к этой ситуации, собирали артистов на «Славянский базар». Я говорю не только о белорусских, но, наверное, больше о наших российских коллегах.
Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Можно говорить о каждой вещи в качестве отрицательного и положительного. Я вижу в этом положительное, потому что наконец-таки мы поняли, кто наши друзья, кто просто назывался друзьями. Наверное, это плохой пример, но тем не менее он с нами случился, и мы знаем. Чем больше этих примеров, и эти примеры испытывали нас не только нашими событиями, но и событиями в РФ. Эти примеры ярко показывают, насколько в других странах, прикрываясь слоганами демократии, говорят, кому ехать, а кому не ехать. Я полностью поддерживаю посыл предыдущих ораторов, что на творческих людей легче всего воздействовать. Ведь мы все творческие люди, и журналисты – тоже творческие люди, и мы сразу выдаем эмоцию. За этой эмоцией порою потом приходит сожаление, а бывает, что и не сожаление.
Алена Сырова:
Но за афишей «Славянского базара» оппоненты следят очень активно. Только опубликовали тех, кто приедет, – сразу же понеслась.
Глеб Лапицкий:
В прошлом году у нас был самый маленький рекламный бюджет за 30-летнюю историю «Славянского базара», потому что нам сделали антирекламу, а мы знаем, что, по закону рекламы, что даже антиреклама, она хороша.
Кирилл Казаков, СТВ:
Самая лучшая реклама любая: черная и белая, кроме некролога. А после февраля вы серьезно переверстали сетку «Славянского базара» с учетом артистов, которые в России заявили о своей позиции?
Алена Сырова:
Может, сам «Славянский базар» решил кого-то не приглашать?
Глеб Лапицкий:
Одно время все расставляет на свои места. Таких артистов, которых бы мы очень сильно хотели пригласить, но по каким-то причинам не смогли, просто не существует. Во-первых, под этот медийный рынок попали только наши ближние соседи (Беларусь, Россия и Украина), а европейским странам все равно, что происходит, как происходит. Когда вы говорите о шоу-бизнесе, мне кажется, что надо разграничивать. Если мы несем за собой высказывание политических слоганов, то тогда это чуть-чуть не о творчестве, тем более не о шоу-бизнесе.
Алена Сырова:
Но украинские артисты и так особо в последние годы не баловали нас своим присутствием.
Кирилл Казако:
Кто из украинцев будет в этом году?
Глеб Лапицкий:
Давайте дождемся «Славянского базара».
Кирилл Казаков:
С августа 2020 года по какой период концерты складывались нехорошо? Либо изменений не сложилось? Может быть, на какую концертную программу август не внес существенные изменения или же все-таки случилась такая история, что пришлось останавливать гастрольные туры?
Ирина Дорофеева, певица, педагог, заслуженный артист Беларуси:
По большому счету ничего не изменилось с августа, только пандемия наложила свой глобальный отпечаток. Я думаю, что это коснулось всей сферы шоу-бизнеса, потому что люди боялись идти на концерт, потому что боялись заразиться, боялись кого-то заразить. Я очень рада, что этот период прошел. Тот, у кого были концерты, концерты могли продолжаться. Может быть, и хорошо, что прошел такой период сублимации, когда все и накопили творческий потенциал, кто-то смог потом разрядиться на концертных площадках, зритель успел очень сильно соскучиться. Я думаю, что зритель как раз по тем артистам, по которым скучает, он и приходит на наши концерты, и мы сейчас это чувствуем на больших программах. Что касается фестиваля «Славянский базар», по нему всегда скучают в первую очередь артисты, для них огромное счастье побывать на этой сцене. К счастью, у нас такая возможность есть, она была и будет, потому что мы выстояли.
Глеб Лапицкий:
Если можно, тоже я мысль Ирины хочу продолжить, что мы совершенно по-другому начали относиться к артистам, организаторы. И артисты по-другому стали относиться к зрителям. Настолько ценен сейчас стал этот контакт.
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