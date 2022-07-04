Чего ждать от «Славянского базара» и как антиреклама повлияла на мероприятие? Рассказал директор фестиваля

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу « По существу » в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Алена Сырова, СТВ: Очевидно, что творческие люди очень подвержены. Не только творческие, а любой человек испугался бы. Глеб, наверное очень непросто было не только после августа 2020 года, я думаю, что и в преддверии августа 2020 года, потому что мы знали, что готовились к этой ситуации, собирали артистов на «Славянский базар». Я говорю не только о белорусских, но, наверное, больше о наших российских коллегах.

Глеб Лапицкий, директор дирекции международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Можно говорить о каждой вещи в качестве отрицательного и положительного. Я вижу в этом положительное, потому что наконец-таки мы поняли, кто наши друзья, кто просто назывался друзьями. Наверное, это плохой пример, но тем не менее он с нами случился, и мы знаем. Чем больше этих примеров, и эти примеры испытывали нас не только нашими событиями, но и событиями в РФ. Эти примеры ярко показывают, насколько в других странах, прикрываясь слоганами демократии, говорят, кому ехать, а кому не ехать. Я полностью поддерживаю посыл предыдущих ораторов, что на творческих людей легче всего воздействовать. Ведь мы все творческие люди, и журналисты – тоже творческие люди, и мы сразу выдаем эмоцию. За этой эмоцией порою потом приходит сожаление, а бывает, что и не сожаление.

Алена Сырова:

Но за афишей «Славянского базара» оппоненты следят очень активно. Только опубликовали тех, кто приедет, – сразу же понеслась.

Глеб Лапицкий:

В прошлом году у нас был самый маленький рекламный бюджет за 30-летнюю историю «Славянского базара», потому что нам сделали антирекламу, а мы знаем, что, по закону рекламы, что даже антиреклама, она хороша.

Кирилл Казаков, СТВ:

Самая лучшая реклама любая: черная и белая, кроме некролога. А после февраля вы серьезно переверстали сетку «Славянского базара» с учетом артистов, которые в России заявили о своей позиции?

Алена Сырова:

Может, сам «Славянский базар» решил кого-то не приглашать?

Глеб Лапицкий:

Одно время все расставляет на свои места. Таких артистов, которых бы мы очень сильно хотели пригласить, но по каким-то причинам не смогли, просто не существует. Во-первых, под этот медийный рынок попали только наши ближние соседи (Беларусь, Россия и Украина), а европейским странам все равно, что происходит, как происходит. Когда вы говорите о шоу-бизнесе, мне кажется, что надо разграничивать. Если мы несем за собой высказывание политических слоганов, то тогда это чуть-чуть не о творчестве, тем более не о шоу-бизнесе.

Алена Сырова:

Но украинские артисты и так особо в последние годы не баловали нас своим присутствием.

Кирилл Казако:

Кто из украинцев будет в этом году?

Глеб Лапицкий:

Давайте дождемся «Славянского базара».

Кирилл Казаков:

С августа 2020 года по какой период концерты складывались нехорошо? Либо изменений не сложилось? Может быть, на какую концертную программу август не внес существенные изменения или же все-таки случилась такая история, что пришлось останавливать гастрольные туры?