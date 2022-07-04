«Всегда есть такая цензура в хорошем смысле». Валентина Груздева рассказала о работе Министерства культуры

Новости Беларуси. Шоу-бизнес в Беларуси – есть ли пульс? Как проходит подготовка «Славянского базара – 2022»? Эксперты сферы культуры соберутся в ток-шоу « По существу » в прайм-тайме и обсудят концертную деятельность в постковидное время.

Кирилл Казаков, СТВ: Я последний год, будучи на государственных торжественных концертах, которые проводятся во Дворце Республики, могу сказать, что они очень изменились и это теперь действительно интересно смотреть. Раньше мне казалось, что такая, может быть, нафталиновая история: ведущие сказали чего-то, вышел артист или артистка, спели. А сейчас это прям шоу. Ваше мнение – как изнутри смотрится это?

Валентина Груздева:

В каком-то плане и легче, и сложнее. Мы, например, с сестрой очень любим яркие, красивые наряды. Мы работаем с одним известным дизайнером, не буду говорить, каким. И этот момент, когда наши наряды не всегда, может быть, вписываются, не вписываются… ну, сейчас уже вписываются в концепцию. Всегда есть такая цензура в хорошем смысле этого слова. Цензура вкуса – это правильно, это хорошо. Хочу сказать здесь: очень многие люди рады и довольны тому, что пришел наш министр культуры Маркевич Анатолий Мечиславович. Мы сидели на стеле, подходит ко мне артист и говорит: «А он всех знает. Он подходит и говорит: «Как у вас дела? Нужна ли помощь?» Я разговаривала с одной женщиной, не буду говорить, у нее были какие-то небольшие проблемы. Она говорит: «А я к вам можно запишусь на прием?» «Конечно, можно. Будем разговаривать, будем решать». Сколько раз я была у Анатолия Мечиславовича – это всегда четкое реагирование.

Кирилл Казаков:

Когда Наталья Владимировна работала в Министерстве культуры, тоже многие были.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Ну, может Министерство культуры только сейчас «открылось», я там не работаю.

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