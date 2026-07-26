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Новости по тегу #Глеб Лапицкий

Дипломатия, которая работает. Глеб Лапицкий рассказал о феномене «Славянского базара»
26 июля 2026 14:20

Дипломатия, которая работает. Глеб Лапицкий рассказал о феномене «Славянского базара»

Глеб Лапицкий рассказал о проекте «Репин-фест» – узнали, кто принял участие и как создавали полотна
20 июля 2026 14:01

Глеб Лапицкий рассказал о проекте «Репин-фест» – узнали, кто принял участие и как создавали полотна

Главное музыкальное событие лета! В Витебске встретили звезд «Славянского базара»
16 июля 2026 06:07

Главное музыкальное событие лета! В Витебске встретили звезд «Славянского базара»

Самая длинная ковровая дорожка в Беларуси – какие сюрпризы ждут гостей 35-го «Славянского базара»?
15 июля 2026 09:03

Самая длинная ковровая дорожка в Беларуси – какие сюрпризы ждут гостей 35-го «Славянского базара»?

Витебск в ожидании праздника! Заглянули за кулисы подготовки к «Славянскому базару»
12 июля 2026 18:03

Витебск в ожидании праздника! Заглянули за кулисы подготовки к «Славянскому базару»

Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: мы даем эту площадку, чтобы люди могли показать свою культуру
06 июля 2026 16:21

Глеб Лапицкий о «Славянском базаре»: мы даем эту площадку, чтобы люди могли показать свою культуру

Гимн «Славянского базара» прозвучит на 35-м фестивале искусств в новой аранжировке
29 июня 2026 09:05

Гимн «Славянского базара» прозвучит на 35-м фестивале искусств в новой аранжировке

В Витебске открыли новую мини-скульптуру с васильками и микрофоном к юбилею «Славянского базара»
28 июня 2026 08:21

В Витебске открыли новую мини-скульптуру с васильками и микрофоном к юбилею «Славянского базара»

Тематический квиз и фотовыставка! В Минске встретили «Васильковый тур»
20 июня 2026 13:42

Тематический квиз и фотовыставка! В Минске встретили «Васильковый тур»

В Бобруйске презентовали новый тираж фестивальной валюты «Славянского базара»
17 июня 2026 18:28

В Бобруйске презентовали новый тираж фестивальной валюты «Славянского базара»

К юбилею «Славянского базара» в Витебске высадят полтора миллиона цветов
12 июня 2026 17:16

К юбилею «Славянского базара» в Витебске высадят полтора миллиона цветов

О роли Союзного государства и секретах юбилейного «Славянского базара» – интервью с Глебом Лапицким
05 апреля 2026 14:00

О роли Союзного государства и секретах юбилейного «Славянского базара» – интервью с Глебом Лапицким