Новости по тегу #Глеб Лапицкий

Что фестиваль дает Витебску и чем планирует удивлять своих гостей дальше?
Неделю лучшие молодые мастера из России и Беларуси создавали свои полотна в атмосфере знаменитого имения «Здравнево». Лучшие из них были отмечены профессиональным жюри.
Форум, наполненный идеей созидания, мира и совместного развития, собирает единомышленников уже в 35-й раз.
Если говорить о творческих рекордах, мы понимаем, что этот фестиваль будет рекордным по количеству аккредитованных. У нас будет рекордное количество стран. Впервые на фестиваль приедут представители более 50 стран мира.
Отель «Эридан». Здесь поселится главный режиссер фестиваля, ведущий, художник Никас Сафронов и актер Владимир Гостюхин. В 2026 году отель, как и фестиваль, празднуют 35-летие. А подготовку к «Славянскому базару» здесь начинают сразу после завершающих аккордов предыдущего.
««Славянский базар» – это культурная ВДНХ. Выставка всего, что есть».
Композицию создали около 40 лет назад, ее первой исполнительницей была Лариса Долина, а позже песня превратилась в визитную карточку фестиваля.
У входа в Центр культуры «Витебск» теперь встречает гостей бронзовый человечек с микрофоном в руках и венком из васильков на голове. Рост этого артиста всего 35 сантиметров, но внимания к себе он привлек не меньше, чем мировые звезды.
Площадка у Дворца спорта превратилась в настоящий культурный центр. «Васильковы кiрмаш» собрал десятки народных мастеров со всей страны.
Эксклюзивный заказ выполнили мастера старейшей типографии имени Непогодина. Вертикальные купюры с символикой фестиваля уже называют коллекционным хитом: их ждут не только гости фестиваля, но и бонисты со всего мира.
Профессиональные дизайнеры разработали единую концепцию. Площадь Победы и улица Богдана Хмельницкого превратятся в роскошные цветущие бульвары.
«Мы делаем замечательный проект «Союзное государство – детям». И в этом году он тоже будет реализован на площадке Концертного зала «Витебск» вместе с нашим Белгосцирком», – поделился гендиректор Центра культуры «Витебск».
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