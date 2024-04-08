Работа над ошибками в белорусском АПК: что нужно исправить и как? Выясняли эксперты

Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой? Среди спикеров – представители научного сообщества, Минсельхозпрода, руководители хозяйств и специалисты надзора. Общественно-политическая дискуссия в студии ток-шоу «По существу». Кто решает, что садить аграриям?

Кирилл Казаков, СТВ:

Читаешь экспертов, которые пытаются сейчас охарактеризовать состояние российского сельского хозяйства. Пытаются сравнить. Они говорят, по сравнению с Советским Союзом сейчас аграрии получили свободу. Потому что раньше в плановой экономике говорили, сколько и где нужно вырастить, может, я где-то утрирую. И сейчас российские производители сельхозпродукции понимают, что здесь вот это вырастет, это не вырастет, здесь нужно, не нужно. Здесь рапс посадить – я получу большую рентабельность. У нас с этим как? Мы понимаем, что здесь, на этих землях, я могу выращивать рапс и что-то еще и буду прибавлять? Чем мне, например, говорят, а ты вот здесь зерно, здесь картошку, здесь подсолнухи. Либо же советское прошлое ушло? Николай Котов, директор ОАО «Рапс»:

Это больше рекомендательный характер, где-то советуют, где-то просят, где-то советуют увеличить, где-то уменьшить, но больше выбирают хозяйства сами, что выгоднее. Здесь это не совсем применимо к рапсу, как я говорил, его не так много можно сеять, потому что есть особенность. Его нужно в короткий срок, во-первых, сеять, во-вторых, его не больше 25 % можно сеять в севообороте. Ну и здесь больше смотрели на рекомендации. В прошлом году мы тоже, как и все, начинали ячмень буквально с 50 гектаров. В этом году 250 гектаров уже попробовали. После зимы хорошо вышел. Поэтому я бы не сказал, что заставляют. Больше рекомендуют. Почему нельзя все засадить рентабельным рапсом?

Сергей Кравцов, генеральный директор Института земледелия НАН Беларуси:

На возделывание всех сельскохозяйственных культур написан агрорегламент, в котором описан полностью севооборот. Больше 20 % в севообороте рапса не должно быть, потому что, если больше 20 %, накапливаются и вредители, и болезни, и рентабельность будет падать уже с другой прогрессией. Кирилл Казаков:

Можно засадить все, но при этом все равно мы получим минус, потому что… Сергей Кравцов:

Потому что накопление идет. И поэтому остановится урожайность. Если рапс будем использовать монокультурой, больше увеличивать, рентабельность будет падать. И урожайность мы получим ниже 10 центнеров, даже еще ниже. И на все есть научные обоснования, научные обоснования возделывания сельскохозяйственных культур, сколько мы можем в нашей Беларуси получить зерна. В этом году задание – 9,1 миллиона тонн. Оно выполнимо, и на нашем Национальном собрании обозначили, что это продовольственная безопасность Республики Беларусь. 9,1 миллиона тонн – это много или мало? В госзаказе, который Министерство сельского хозяйства... Госзаказ – это обеспечение зерном населения нашего. Нам необходимо всего 800 тысяч тонн зерна. 100 тысяч тонн рапса всего, а мы получили 1 миллион. А это уже у нас идет на животноводство. Мы обеспечиваем общественное животноводство. Читайте также: Обеспечена ли Беларусь семенами? Ответил гендиректор Института земледелия НАН 500-сильный трактор BELARUS представят к концу 2024 года – представитель МТЗ Коррупционные преступления занимают лидирующую позицию в АПК – прокуратура Как умный датчик поможет с падежом скота?

Дмитрий Комлач, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Мы разработали систему идентификации животных, умный датчик, который позволяет отслеживать физиологическое состояние животного, как оно движется. Если оно малоподвижно, значит, оно приболело. И уже на компьютере сигнал идет. Программа тоже наша отечественная. Как она жуйку пережевывает… Алена Сырова, СТВ:

В сельском хозяйстве люди, которые, возможно, не настолько прогрессивны и продвинуты. Мы можем сколько угодно гордиться какими-то нашими разработками, нашими технологиями, но чем проще и понятнее, тем лучше. Кирилл Казаков:

Есть такое слово «утилитарно». Насколько оно утилитарно? Дмитрий Комлач:

У нас укрупнение хозяйств, крупные молочно-товарные комплексы, где закрытый цикл полностью. И все это отследить невозможно. Поэтому мы и внедряем умные системы, разрабатываем и внедряем, как и на тракторах. Трактор – тоже должна быть умная система, система машин, агрегат и само средство. Мы разработали систему машин, одобренную правительством нашей республики, совместно с Министерством сельского хозяйства, Министерством промышленности и всеми заводами-изготовителями, до 2030 года. В рамках этого мы с холдингом МТЗ очень активно работаем по созданию новой техники, которая крайне востребована в нашей республике. Без нее просто невозможно работать. Чего не хватает белорусским аграриям?

Антон Кулисевич, заместитель председателя Комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Аграриям не хватает хорошего свеклоуборочного комбайна. Все остальное есть. Кирилл Казаков:

А как же «Гомсельмаш»? Антон Кулисевич:

Мы сегодня работаем полностью на заграничной технике. И это самое больное место для аграриев нашей страны. Кирилл Казаков:

То есть если мы закроем эту проблему… В сельском хозяйстве не нужно бояться слова «самодостаточный»? Антон Кулисевич:

Нет. Кирилл Казаков:

Потому что мы прекрасно понимаем, что если мы будем производить свое, то мы не будем ни от кого зависеть. В Минсельхозпроде рассказали, сколько зерна планируют собрать в 2024 году. «На слуху сейчас Зимбабве». Как специалисты МТЗ обучают эксплуатации суперумной техники? Алена Сырова:

Может быть, это уже есть, когда поставляется суперумная техника, ваши специалисты выезжали бы на место и обучали?

Юлия Храмцова, официальный представитель МТЗ:

Речь идет не только о суперумной технике, на слуху сейчас пример Зимбабве. Наши специалисты постоянно там работают. Более того, мы приглашаем сюда, у нас есть центр обучающий, специалисты из Зимбабве сюда приезжали. То есть обязательно мы ведем вот это обучающее сопровождение, потому что очень много случаев, понятно, что прям не тотально, но случаи, когда техника ломается от того, что ее неправильно эксплуатируют. «Есть факты человеческого разгильдяйства». Как проверяют готовность техники к посевной?

Павел Гордынец, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Минской области:

На постоянной основе мы посещаем в рамках посевной кампании мехдворы, смотрим состояние, пожарное состояние, укомплектованность машинопарка техникой. Смотрим обеспеченность аптечками, смотрим, прошли ли государственный технический осмотр. Посещают инспекторы Гостехнадзора с нами, которые и отмечают именно техническое состояние: все ли узлы, комплектующие готовы к посевной кампании. Да, единичные факты, когда техника выходит в поле с неисправностями. Есть такие факты, устанавливаются. Есть, когда техника не прошла государственный технический осмотр, устанавливаются такие факты. Есть факты человеческого разгильдяйства, какой-то безхозяйственности, когда элементарные агротехнические регламенты просто механизатором не выполняются. Но опять же, это человеческий фактор, это не техника. Устанавливались единичные факты, когда техника выходила из строя именно по вине механизатора, просто разгильдяйство в отношении к этой технике. Да, соответствующие материалы поступают, и мы как надзорный орган принимаем меры по возмещению ущерба. То есть это дорогостоящий ремонт, который сегодня несет хозяйству дополнительные затраты. Белорусские тракторы выигрывают конкуренцию на российском рынке у Китая – представитель МТЗ