«Это событие очень важное в жизни». В Витебск прибыл крест святой преподобной Евфросинии Полоцкой

В Витебске сегодня, 8 апреля, встречали одну из главных православных святынь. Крест преподобной Евфросинии Полоцкой прибыл в Свято-Успенский кафедральный собор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебске сегодня, 8 апреля, встречали одну из главных православных святынь. Крест преподобной Евфросинии Полоцкой прибыл в Свято-Успенский кафедральный собор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напрестольный крест в 1161 году изготовил мастер Лазарь Богша. В июне 1941-го реликвия бесследно исчезла и не найдена до сих пор. В 1997-м году брестский художник-ювелир Николай Кузьмич воссоздал полноразмерную копию креста. Постоянно святыня хранится в женском монастыре в Полоцке, куда приезжают паломники, чтобы приложиться к ней. А сегодня такая возможность есть и у жителей Витебска.
Для нас это событие очень важное в жизни. И мы ничего не просили, пришли просто поблагодарить Евфросинию Полоцкую.
Монахиня Харитина, насельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:
Там, где крест, там, где мы, где ей молятся, там она и помогает.
Прикладывался, просил ума, благословения, чтобы Бог помог мне во всем, во всех моих начинаниях.
То, что национальную святыню доставили в храм именно сегодня не случайность. Третья неделя Великого поста называется Крестопоклонной. В эти дни по традиции после каждой службы совершается особое поклонение кресту. В Витебске реликвия будет находиться по 14 апреля. В соборе будут читать акафисты после утреннего и вечернего богослужений – в полдень и в 15 часов.