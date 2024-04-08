Почему происходит падёж скота и как решить проблему? Объяснил представитель Минсельхозпрода

Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой? Среди спикеров – представители научного сообщества, Минсельхозпрода, руководители хозяйств и специалисты надзора. Общественно-политическая дискуссия в студии ток-шоу «По существу».

Но факты, представляемые контролирующими органами, отдельные моменты все-таки у нас всплывают. Есть и моменты заготовки некачественных кормов, есть, конечно же, моменты и при использовании, когда корма приходят в негодность. К сожалению, на селе работают, наверное, чтобы не обидеть нашего обывателя, низкообразованные люди, которые закончили среднюю школу. Не все с институтом, не все имеют высшее образование. Возможно, некий отпечаток вот этого и есть, что нужно до каждого человека достучаться, руководить.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Задача уже не первый год стоит – обеспечить полуторагодовой запас, естественно, качественных кормов. На определенных этапах, то есть весной это в части организации определение посевных площадей и кормовых культур, соблюдение технологии их выращивания, чтобы в итоге получить необходимый объем зеленой массы, ну и, естественно, своевременно качественно заготовить травяные корма, положить их в соответствующее хранилище, которое соответствует требованиям ветеринарных служб.

Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, не в образовании дело абсолютно, речь идет о какой-то элементарной ответственности, а в случае, если мы говорим о животных, какой-то элементарной эмпатии. Вопиющие факты, когда мы видим этих животных исхудавших, как на это вообще можно смотреть, не знаю. В моей голове лично это не укладывается, не говоря уже о том, если мы это возьмем и поднимем на государственный уровень, о каких финансовых потерях идет речь. То есть получается то, что можно купить и заготовить сколько угодно супердорогих, суперкачественных кормов, отдать последние деньги из казны и в конечном счете получить всю ту же нерешенную проблему.

Николай Лешик:

Но, опять же, позволю себе немножко не согласиться с вами. Даже человек, который смотрит за маленькими телятами или же за более взрослым поголовьем нашего скота, он же должен иметь понимание, как с ним обращаться, владеть первичными признаками ухудшения здоровья.

Кирилл Казаков, СТВ:

То есть вопрос в кадрах?

Николай Лешик:

Дисциплина больше.

Читайте также:

Может ли сельское хозяйство прожить без дотаций? Спросили у директора предприятия

500-сильный трактор BELARUS представят к концу 2024 года – представитель МТЗ

Обеспечена ли Беларусь семенами? Ответил гендиректор Института земледелия НАН