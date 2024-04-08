Обеспечена ли Беларусь семенами? Ответил гендиректор Института земледелия НАН

Кирилл Казаков, СТВ: Мы сейчас обеспечены семенами или нам нужно еще над этим работать?

Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой? Среди спикеров – представители научного сообщества, Минсельхозпрода, руководители хозяйств и специалисты надзора. Общественно-политическая дискуссия в студии ток-шоу «По существу».

Сергей Кравцов, генеральный директор Института земледелия НАН Беларуси:

Я со всей ответственностью хочу сказать, у нас все культуры важные. Но обеспечить продовольственную безопасность – зерно, кукуруза, картофель, кормопроизводство. Мы гарантированно обеспечим себя не только семенами обыкновенными, а семенами мирового уровня. Даже уже сейчас мы обеспечиваем по различным культурам больше 80 % – 80-90 и больше. Мы видим, в чем у нас конкуренты. У нас очень мало конкурентов, если взять селекционные станции, у нас демократическая, открытая страна. Если взять конкурентов по рапсу, то больше 40 фирм к нам привозят лучшие гибриды.

Кирилл Казаков:

А как же санкции? Президент запретил об этом говорить. Но все же. Как же санкции?

Сергей Кравцов:

Мы про это тоже не говорим. Про санкции. Какие санкции, если есть экономика, если фирмы знают, как это продавать? А Беларусь – это аграрная страна. В Беларуси есть деньги и знают, что наши аграрии будут покупать всегда самое лучшее. И нам в этих условиях нужно конкурировать.