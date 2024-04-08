Самое простое – видеонаблюдение. Как остановить падёж скота?

Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой? Среди спикеров – представители научного сообщества, Минсельхозпрода, руководители хозяйств и специалисты надзора. Общественно-политическая дискуссия в студии ток-шоу «По существу».

Виктор Гринкевич, заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Минского райисполкома:

Что касается передовых наблюдений, один из методов – установка видеонаблюдения в таких объектах, как родильное отделение, доильные залы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Это, наверное, самое простое, что можно придумать, но самое эффективное.

Виктор Гринкевич:

Когда дело доходит до разбирательства, кто виноват, все говорят «не я, не я». Но когда есть камера, уже сложно сопротивляться, уже факты на стол. Камеры – да. Технологии кормления – это и современная техника, кормораздатчики, современные дойки, карусели, роботы. Все технологии у нас представлены.

Мы все пробуем, смотрим, что у нас приживается, что не приживается. Конечно, проблем нет, но определенные трудности нам пристоличный регион… Мы чувствуем близость магнита – столицы. Миллионный город переманивает людей, кадры. Мы тоже испытываем трудности. Не секрет, что зачастую это работа без выходных. Люди ищут, как поменьше работать и побольше получать.