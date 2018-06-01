МВД Беларуси раскрыло коррупционную схему в сфере АПК. Подробности громкого дела

Новости Беларуси. Полмиллиона рублей недосчитались сельскохозяйственные предприятия Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МВД Беларуси раскрыло коррупционную схему в сфере АПК.
Ущерб – почти 500 тысяч рублей. В Минской области вскрыта коррупционная схема посредничества в сфере АПК
Криминальное посредничество выявили во время мониторинга по исполнению законодательства о закупках в ходе посевной кампании. Выяснилось, что генеральный директор и начальник отдела закупок предприятия «Миноблагросервис» приобретали запчасти к сельскохозяйственной технике по завышенной стоимости до девяти раз от цены производителя либо импортера через посредническую структуру.