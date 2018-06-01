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МВД Беларуси раскрыло коррупционную схему в сфере АПК. Подробности громкого дела

01 июня 2018 07:01
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Новости Беларуси. Полмиллиона рублей недосчитались сельскохозяйственные предприятия Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МВД Беларуси раскрыло коррупционную схему в сфере АПК.

Ущерб – почти 500 тысяч рублей. В Минской области вскрыта коррупционная схема посредничества в сфере АПК

Криминальное посредничество выявили во время мониторинга по исполнению законодательства о закупках в ходе посевной кампании. Выяснилось, что генеральный директор и начальник отдела закупок предприятия «Миноблагросервис» приобретали запчасти к сельскохозяйственной технике по завышенной стоимости до девяти раз от цены производителя либо импортера через посредническую структуру.

МВД Беларуси раскрыло коррупционную схему в сфере АПК. Подробности громкого дела-1

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь:
У подозреваемых имелись реальные возможности закупить запасные части к сельскохозяйственной технике по имеющимся прямым договорам как с государственными, так и с коммерческими производителями, а также первыми поставщиками. Только за три месяца своими неправомерными действиями подозреваемые должностные лица причинили ущерб своему предприятию и сельскохозяйственным предприятиям Минской области в особо крупном размере – на общую сумму почти 500 тысяч белорусских рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями.

# Коррупция # происшествия # Вероника Посметьева # Фотофакт

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