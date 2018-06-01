МВД Беларуси раскрыло коррупционную схему в сфере АПК. Подробности громкого дела

Криминальное посредничество выявили во время мониторинга по исполнению законодательства о закупках в ходе посевной кампании. Выяснилось, что генеральный директор и начальник отдела закупок предприятия «Миноблагросервис» приобретали запчасти к сельскохозяйственной технике по завышенной стоимости до девяти раз от цены производителя либо импортера через посредническую структуру.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Республики Беларусь:

У подозреваемых имелись реальные возможности закупить запасные части к сельскохозяйственной технике по имеющимся прямым договорам как с государственными, так и с коммерческими производителями, а также первыми поставщиками. Только за три месяца своими неправомерными действиями подозреваемые должностные лица причинили ущерб своему предприятию и сельскохозяйственным предприятиям Минской области в особо крупном размере – на общую сумму почти 500 тысяч белорусских рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями.