В Минсельхозпроде рассказали, сколько зерна планируют собрать в 2024 году

Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой? Среди спикеров – представители научного сообщества, Минсельхозпрода, руководители хозяйств и специалисты надзора. Общественно-политическая дискуссия в студии ток-шоу «По существу».

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В прошедшем году, если говорить о заключительной цифре производства зерновых, то она не была 9,5 миллиона тонн. А 9 миллионов тонн, на которые ставится планка, задача на текущий год, – это производства зерна уже на амбарном весе.