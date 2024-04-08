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В Минсельхозпроде рассказали, сколько зерна планируют собрать в 2024 году

08 апреля 2024 16:01
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Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой? Среди спикеров – представители научного сообщества, Минсельхозпрода, руководители хозяйств и специалисты надзора. Общественно-политическая дискуссия в студии ток-шоу «По существу».

В Минсельхозпроде рассказали, сколько зерна планируют собрать в 2024 году-1

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В прошедшем году, если говорить о заключительной цифре производства зерновых, то она не была 9,5 миллиона тонн. А 9 миллионов тонн, на которые ставится планка, задача на текущий год, – это производства зерна уже на амбарном весе.

Мы, по сути, ожидаем прибавку практически 2 миллиона тонн зерна к не совсем благоприятному предыдущему году.

# Сельское хозяйство # Экономика # Николай Лёшик

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