Может ли сельское хозяйство прожить без дотаций? Спросили у директора предприятия

Кирилл Казаков, СТВ: С середины 1990-х нам рассказывали, что сельское хозяйство может спокойно прожить без дотаций. Сейчас, посмотрев на Польшу, которая ограждает свой рынок от украинского зерна, мы прекрасно понимаем, что поляки в принципе субсидируют сельское хозяйство, французы субсидируют. У нас как с этим? Насколько важны эти субсидии и сколько нужно, чтобы зарабатывать?

Николай Котов, директор ОАО «Рапс»:

Про субсидии я еще с вуза помню, что самые большие в Америке, около 2 000 долларов на гектар. Говорить, что у нас высокие субсидии, я бы не сказал. Но их хватает. Есть как прямые, так и косвенные. Здесь много говорили про технику, сравнивают с импортной. Что хотел отметить? Лет 10 существует указ № 146 по промагролизингу. Наша техника, во-первых, в три раза дешевле, плюс-минус, если сравнивать по тракторам, комбайнам. А во-вторых, это по 2 % на 7,5 лет. Экономически нецелесообразно [покупать импортную технику – прим.ред.] Чаще всего я не понимаю. Есть какая-то уникальная техника, свеклоуборочные комбайны…

А по субсидиям, где-то нам помогают с топливом, где-то надбавки на сельхозпродукцию. Они в основном точечные, потому что знают все болевые точки. И спасибо, что помогают. В принципе, даже без субсидий была бы рентабельность, но мы бы развивались медленнее.

Читайте также:

500-сильный трактор BELARUS представят к концу 2024 года – представитель МТЗ

Обеспечена ли Беларусь семенами? Ответил гендиректор Института земледелия НАН

В Минсельхозпроде рассказали, сколько зерна планируют собрать в 2024 году