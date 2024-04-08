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Ужасающая находка поисковиков! В лесу Могилёва обнаружили 7 расстрельных ям времён ВОВ

08 апреля 2024 18:24
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Страшные находки в Казимировском лесу Могилева открывают новые неизвестные страницы Великой Отечественной. Всего за полдня поисковики «Виккру» обнаружили на 7,5 гектара семь расстрельных ям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть все основания полагать, что это следы чудовищных нацистских преступлений, которые были скрыты под землей 80 лет назад.

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Ужасающая находка поисковиков! В лесу Могилёва обнаружили 7 расстрельных ям времён ВОВ-1

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Вот немецкая стреляная гильза 1938 года. Это гильза из этого леса как факт, подтверждение того, что здесь тоже расстреливали мирных граждан.

В Могилеве есть несколько мест, которые во время войны нацисты использовали для массовых расстрелов людей. Одно из них – так называемый Казимировский лес. Фашисты организовали здесь «остров смерти». С 1941 по 1943 годы массово расстреливали мирное население.

Ужасающая находка поисковиков! В лесу Могилёва обнаружили 7 расстрельных ям времён ВОВ-4

Юлия Мычка, корреспондент:
О том, что этот лес – не просто живописное место, а настоящее кладбище, впервые стало известно в 2009 году. Тогда местная детвора играла здесь и раскопала останки человека. Так нашли первую расстрельную яму.

Ужасающая находка поисковиков! В лесу Могилёва обнаружили 7 расстрельных ям времён ВОВ-7

Спустя 2 года после страшной находки поисковики клуба «Виккру» вместе с 52-м специализированным батальоном Минобороны подняли останки 58 мирных жителей. Груда человеческих костей, резиновые сапоги, детские галоши. Останки перезахоронили рядом с памятным знаком в четырех братских могилах. Сегодня, спустя 13 лет, лес-загадка открывает новые тайны. Поисковики и могилевская прокуратура провели здесь предварительные разведывательные работы и всего за полдня обнаружили семь расстрельных ям.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Юлия Мычка # Новости Могилёва и Могилёвской области

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