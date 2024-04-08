Ужасающая находка поисковиков! В лесу Могилёва обнаружили 7 расстрельных ям времён ВОВ

Страшные находки в Казимировском лесу Могилева открывают новые неизвестные страницы Великой Отечественной. Всего за полдня поисковики «Виккру» обнаружили на 7,5 гектара семь расстрельных ям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть все основания полагать, что это следы чудовищных нацистских преступлений, которые были скрыты под землей 80 лет назад.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

Вот немецкая стреляная гильза 1938 года. Это гильза из этого леса как факт, подтверждение того, что здесь тоже расстреливали мирных граждан.

В Могилеве есть несколько мест, которые во время войны нацисты использовали для массовых расстрелов людей. Одно из них – так называемый Казимировский лес. Фашисты организовали здесь «остров смерти». С 1941 по 1943 годы массово расстреливали мирное население.