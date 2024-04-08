МТЗ ввёл 5-летнюю гарантию на энергонасыщенную технику – представитель завода

Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой? Среди спикеров – представители научного сообщества, Минсельхозпрода, руководители хозяйств и специалисты надзора. Общественно-политическая дискуссия в студии ток-шоу «По существу».

Юлия Храмцова, официальный представитель МТЗ:

Мы в этом году взяли на себя грандиозное обязательство – 5 лет гарантии на энергонасыщенную технику. Это наши знаменитые 35-ки. Но это не пустой звук. Это значит, что Минский тракторный завод уверен в своей технике. Год назад у нас была такая же, только трехлетняя, гарантия на всю остальную технику. Редкий производитель дает такую гарантию. Кирилл Казаков, СТВ:

Может, трактор МТЗ, оснащенный искусственным интеллектом, решит наши проблемы?