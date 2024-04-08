МТЗ ввёл 5-летнюю гарантию на энергонасыщенную технику – представитель завода

Почему полевой сезон год кормит? Какую провели работу над ошибками аграрии? Что с семенами и техникой? Среди спикеров – представители научного сообщества, Минсельхозпрода, руководители хозяйств и специалисты надзора. Общественно-политическая дискуссия в студии ток-шоу «По существу».
Юлия Храмцова, официальный представитель МТЗ:
Мы в этом году взяли на себя грандиозное обязательство – 5 лет гарантии на энергонасыщенную технику. Это наши знаменитые 35-ки. Но это не пустой звук. Это значит, что Минский тракторный завод уверен в своей технике. Год назад у нас была такая же, только трехлетняя, гарантия на всю остальную технику. Редкий производитель дает такую гарантию.
Кирилл Казаков, СТВ:
Может, трактор МТЗ, оснащенный искусственным интеллектом, решит наши проблемы?
Юлия Храмцова:
Он уже есть, так называемый беспилотник, который мы представили к 75-летию. Сейчас мы очень активно развиваем это направление. Совместно с учеными из Казанского университета мы сделали наш маленький трактор беспилотным. Он может ездить как с пилотом, так и без. Но мы постоянно говорим о том, что развиваться должны параллельно техника и инфраструктура. Без устойчивого покрытия 5G этот беспилотный трактор не будет выполнять свою функцию так, как положено.
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