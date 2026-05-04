Как сохранить правду о прошлом и где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли? Анонс «По существу»

Историческая память и политика. Почему забвение обладает такой же разрушительной силой, как и война? Как сохранить правду о прошлом? Где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли?

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