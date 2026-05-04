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Как сохранить правду о прошлом и где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли? Анонс «По существу»

04 мая 2026 07:48
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Историческая память и политика. Почему забвение обладает такой же разрушительной силой, как и война? Как сохранить правду о прошлом? Где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли? 

4 мая на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты в преддверии Дня Победы, чтобы сверить исторические и геополитические часы.

Как сохранить правду о прошлом и где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли? Анонс «По существу»-2

Участником дискуссии в прямом эфире может стать каждый. Если у вас есть вопрос по существу, комментарий, сканируйте камерой своего гаджета с экрана телевизора QR-код и переходите в чат трансляции на канале YouTube, также следите за трансляцией на платформе VK-видео. Наиболее интересные мнения будут озвучены в эфире.

Не пропустите ток-шоу. 4 мая в 18:30.

# День Победы

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