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Китай назвал приоритеты председательства в Совбезе ООН

04 мая 2026 07:28
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Китай с мая принял председательство в Совете Безопасности ООН. На ротационной основе оно продлится один месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай назвал приоритеты председательства в Совбезе ООН-2

Совбез, по плану, сосредоточится на трех направлениях. Это восстановление авторитета Устава ООН и роли Организации Объединенных Наций, содействие политическому урегулированию ближневосточного конфликта и поддержка стабильности и развития африканских стран. 

Как заявил представитель Китая в ООН, на фоне усиления нестабильности в мире международному сообществу необходимо срочно принять меры для восстановления авторитета Устава ООН, а также роли Организации Объединенных Наций – и предотвратить возвращение планеты к «закону джунглей». В мае Совбез проведет открытую дискуссию высокого уровня на эту тему. Цель – побудить страны подтвердить первоначальную миссию Устава ООН, защитить послевоенный миропорядок и возродить ключевую роль ООН в международной системе. 

# Китай # ООН

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