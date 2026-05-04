Китай назвал приоритеты председательства в Совбезе ООН

Китай с мая принял председательство в Совете Безопасности ООН. На ротационной основе оно продлится один месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез, по плану, сосредоточится на трех направлениях. Это восстановление авторитета Устава ООН и роли Организации Объединенных Наций, содействие политическому урегулированию ближневосточного конфликта и поддержка стабильности и развития африканских стран.

Как заявил представитель Китая в ООН, на фоне усиления нестабильности в мире международному сообществу необходимо срочно принять меры для восстановления авторитета Устава ООН, а также роли Организации Объединенных Наций – и предотвратить возвращение планеты к «закону джунглей». В мае Совбез проведет открытую дискуссию высокого уровня на эту тему. Цель – побудить страны подтвердить первоначальную миссию Устава ООН, защитить послевоенный миропорядок и возродить ключевую роль ООН в международной системе.