Новости по тегу #Руслан Фурс

«Троллейбусы с увеличенным автономным ходом – это довольно успешная модель на сегодня. Позволяет закрыть то транспортное сообщение в новых микрорайонах, где еще не проложена или где можно не прокладывать контактную сеть для троллейбуса».
«Программа была тщательно разработана. Конечно, ее утвердили. Я думаю, жители города уже это ощутили на себе».
Принято решение добавить средства на художественно-декоративное оформление Минска, текущее содержание и обновление зеленых зон, а также капремонт.
Одно из нововведений работы Минского городского Совета депутатов – реализация гражданских инициатив. В конкурсе гражданских инициатив победили 14 проектов из 50 поданных.
Устранить неприятный запах, грызунов и насекомых можно только заварив мусоропровод. В качестве альтернативы минчанам предлагают мусорный контейнер в отсеке подъезда.
Предприятие планируют открыть 2025 году. Оно существенно окажет содействие в утилизации и переработке.
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