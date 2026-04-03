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Новости по тегу #Руслан Фурс

Почему набирают популярность троллейбусы с увеличенным автономным ходом – узнали в Мингорсовете
03 апреля 2026 15:07

Почему набирают популярность троллейбусы с увеличенным автономным ходом – узнали в Мингорсовете

Строительство новых объектов – о госпрограмме «Дороги Беларуси» поговорили с депутатом Мингорсовета
03 апреля 2026 14:38

Строительство новых объектов – о госпрограмме «Дороги Беларуси» поговорили с депутатом Мингорсовета

Изменения в столичный бюджет внесены на 15-й сессии Мингорсовета
14 ноября 2025 19:03

Изменения в столичный бюджет внесены на 15-й сессии Мингорсовета

Когда будут реализованы проекты-победители конкурса гражданских инициатив? Вопрос депутату Мингорсовета
20 июня 2025 15:20

Когда будут реализованы проекты-победители конкурса гражданских инициатив? Вопрос депутату Мингорсовета

Мусоропровод – заварить или оставить? Как реагируют минчане
20 июня 2025 15:18

Мусоропровод – заварить или оставить? Как реагируют минчане

От сбора до переработки – под Минском появится новый мусороперерабатывающий завод
20 июня 2025 15:16

От сбора до переработки – под Минском появится новый мусороперерабатывающий завод

Пустовой: ВНС – это коллективный Лукашенко. И от каждого из делегатов зависит, какой будет Беларусь
24 апреля 2024 19:49

Пустовой: ВНС – это коллективный Лукашенко. И от каждого из делегатов зависит, какой будет Беларусь

Что стоит за развитием электротранспорта Минска? Поговорили с депутатом Русланом Фурсом
05 апреля 2024 15:28

Что стоит за развитием электротранспорта Минска? Поговорили с депутатом Русланом Фурсом

Участник ВНС: работа начнётся сразу, на следующий день после завершения собрания
05 апреля 2024 14:42

Участник ВНС: работа начнётся сразу, на следующий день после завершения собрания

Где размещают оперативную информацию об изменениях работы транспорта Минска?
05 апреля 2024 14:25

Где размещают оперативную информацию об изменениях работы транспорта Минска?

Зачем переходить на электротранспорт и есть ли проблемы с ЭЗС в Беларуси?
05 апреля 2024 14:19

Зачем переходить на электротранспорт и есть ли проблемы с ЭЗС в Беларуси?