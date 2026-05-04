В Сирии продолжается стремительный рост стоимости жизни, и особенно остро это ощущается в Дамаске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика страны, ослабленная более чем десятилетием войны, санкций и разрушенной инфраструктуры, сталкивается с новым давлением – последствиями обострения ситуации на Ближнем Востоке. Внешние шоки усиливают уже существующие проблемы, а цены на базовые продукты и топливо растут почти ежедневно.

Ничего уже не хватает. Всего за два дня все подорожало – мясо, курица, любые продукты. Зарплаты низкие, а 60 % людей без работы. Многие голодают, большинство живет в нищете и нуждается в помощи. Я вернулся из стран Залива с 10 тысячами долларов, но за полгода эти деньги исчезли. Сейчас у меня нет дохода и нет никаких возможностей найти работу.

Тем временем рост цен на дизель, бензин и газ, перебои в торговле и ухудшение ожиданий на рынке бьют и по бизнесу. Владельцы магазинов фиксируют резкое падение продаж: покупательная способность населения значительно сократилась.