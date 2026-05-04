В Сирии продолжается стремительный рост стоимости жизни, и особенно остро это ощущается в Дамаске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Сирии продолжается стремительный рост стоимости жизни, и особенно остро это ощущается в Дамаске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономика страны, ослабленная более чем десятилетием войны, санкций и разрушенной инфраструктуры, сталкивается с новым давлением – последствиями обострения ситуации на Ближнем Востоке. Внешние шоки усиливают уже существующие проблемы, а цены на базовые продукты и топливо растут почти ежедневно.
Ничего уже не хватает. Всего за два дня все подорожало – мясо, курица, любые продукты. Зарплаты низкие, а 60 % людей без работы. Многие голодают, большинство живет в нищете и нуждается в помощи. Я вернулся из стран Залива с 10 тысячами долларов, но за полгода эти деньги исчезли. Сейчас у меня нет дохода и нет никаких возможностей найти работу.
Тем временем рост цен на дизель, бензин и газ, перебои в торговле и ухудшение ожиданий на рынке бьют и по бизнесу. Владельцы магазинов фиксируют резкое падение продаж: покупательная способность населения значительно сократилась.
Себестоимость сейчас огромная. Дизель, бензин, газ – все дорожает. Покупательная способность людей упала как минимум вдвое. Раньше я продавал 50 килограммов курятины в день, теперь – 25. Многие семьи экономят, некоторые полностью отказались от мяса.
На рынках столицы по-прежнему есть товары, но покупателей становится все меньше: доходы падают, безработица растет, а стоимость самых простых продуктов – от яиц до хлеба – продолжает увеличиваться. Дефицит газа и топлива делает повседневную жизнь еще тяжелее. Для многих семей вопрос выживания стал ежедневным испытанием.