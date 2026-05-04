В Беларуси 4 мая начнут выплачивать материальную помощь ветеранам ко Дню Победы

Начавшаяся неделя в Беларуси посвящена одному из самых важных государственных праздников – Дню Победы. Все эти дни в преддверии 9 Мая во всех регионах страны будут проходить тематические мероприятия, акции, выставки, встречи молодежи с защитниками родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это возможность в канун великого праздника выразить слова благодарности тем, кто подарил нам мирное небо. Тем, кто поистине является примером мужества, стойкости и безмерной любви к Родине.

Сегодня, 4 мая, в Беларуси начнут выплачивать материальную помощь ветеранам. И завершат в канун Дня Победы – 8 мая. Суммы утверждены постановлением правительства. Так, по 5 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года. Работникам тыла и жителям блокадного Ленинграда выплатят по 2,5 тысячи. А пострадавшим от последствий войны полагается по 1,5 тысячи рублей.