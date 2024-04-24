Клишевич: ВНС – это большая семья тех, кто сегодня радеет за Беларусь, готов подставить ей плечо

Помимо того, что ВНС – уникальный орган народовластия, это еще и система страховок от неправильных решений, а также контроля за выполнением важных для страны программ и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент особенно подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор, критиковать и принимать наилучшие решения на благо Беларуси с учетом международной обстановки, которая в ближайшие годы спокойнее вряд ли станет.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

ВНС – это большая семья тех, кто сегодня радеет за Беларусь, тех, кто переживает за нашу страну, и тех, кто готов в тяжелые минуты подставить плечо своей стране. Не зря на входе сюда, в этот Дворец, мы читаем надпись «Время выбрало нас». Мы, к сожалению, видим опыт, как происходят другие государства, где системы отбора нет такой в органы власти, как, к примеру, она выстроена в Беларуси благодаря политике Президента. И что происходит с этими странами в кризисной ситуации? Они просто теряют суверенитет, независимость, а для простого человека это значит нищета и даже война. Естественно, мы не должны идти по этому пути – выбирать свой путь, он уникальный.

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