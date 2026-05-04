В Колумбии трак въехал в толпу зрителей – есть жертвы

Трагический инцидент произошел на автомобильном шоу в Колумбии. Один из траков пробил ограждение и на полной скорости врезался в толпу зрителей. Погибли три человека, еще около 40 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв может увеличиться, поскольку некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии. По предварительной информации, женщина-водитель не справилась с управлением во время трюка, машина вылетела с арены, врезалась в мачту освещения и произошло короткое замыкание. Полиция расследует причины аварии. Рассматривается несколько версий: возможная техническая неисправность автомобиля и нарушение требований безопасности на площадке.