Ольга Солдатова: ВНС и делегаты – это тот орган и те люди, которые сегодня нужны Беларуси

Помимо того, что ВНС – уникальный орган народовластия, это еще и система страховок от неправильных решений, а также контроля за выполнением важных для страны программ и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент особенно подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор, критиковать и принимать наилучшие решения на благо Беларуси с учетом международной обстановки, которая в ближайшие годы спокойнее вряд ли станет.

Ольга Солдатова, первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Сегодня как никогда обостренное ожидание справедливости и надежности. И ВНС как конституционный орган, в состав которого вошли избранники народа, которые взяли на себя ответственность реализовывать те функции, которые закреплены за ВНС соответствующим законом. Это как раз таки те люди и тот орган, который сегодня нужен Беларуси.

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