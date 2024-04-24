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Ольга Солдатова: ВНС и делегаты – это тот орган и те люди, которые сегодня нужны Беларуси

24 апреля 2024 18:58
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Помимо того, что ВНС – уникальный орган народовластия, это еще и система страховок от неправильных решений, а также контроля за выполнением важных для страны программ и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент особенно подчеркнул: делегаты собрания не должны потерять своего права делать выбор, критиковать и принимать наилучшие решения на благо Беларуси с учетом международной обстановки, которая в ближайшие годы спокойнее вряд ли станет.

Ольга Солдатова: ВНС и делегаты – это тот орган и те люди, которые сегодня нужны Беларуси-1

Ольга Солдатова, первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Сегодня как никогда обостренное ожидание справедливости и надежности. И ВНС как конституционный орган, в состав которого вошли избранники народа, которые взяли на себя ответственность реализовывать те функции, которые закреплены за ВНС соответствующим законом. Это как раз таки те люди и тот орган, который сегодня нужен Беларуси.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Евгений Пустовой # Ольга Солдатова

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