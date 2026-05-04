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Новобранцы приступили к службе! Учебные сборы стартовали в частях внутренних войск Беларуси

04 мая 2026 07:10
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В войсковую часть 5526 прибыли военнослужащие нового пополнения для прохождения срочной службы. Для ребят это первый шаг в исполнении воинского долга – впереди их ждет напряженная, но благородная пора, когда строгая дисциплина сочетается с боевой подготовкой и армейским братством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новобранцы приступили к службе! Учебные сборы стартовали в частях внутренних войск Беларуси-2

Каждый из новобранцев приходит со своим опытом и знаниями, а задача инструкторов – направить этот потенциал и помочь молодым бойцам быстрее войти в ритм службы. Параллельно учебный сбор стартовал и в войсковой части 3214. В течение месяца новобранцев ждет интенсивная программа: строевая, огневая, тактическая подготовка, занятия по уставам и физическая выносливость. Это время, когда формируется основа будущей службы и закладываются навыки, необходимые каждому военнослужащему. Учебные мероприятия продолжаются по плану, а новобранцы постепенно осваивают первые элементы армейской профессии.

# Белорусская армия

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