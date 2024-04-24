Гигин: народ является источником власти, а его высший орган – Всебелорусское народное собрание

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки:

Прежде всего, мы должны работать. Мы это и делаем. И, безусловно, в этом плане освещение деятельности Белорусского народного собрания играет тоже большую роль. Вы знаете, кто-то считает, что он как-то нас, раз вы уже говорили об этих шпильках, которые наши недоброжелатели бросают, нас кто-то уколит тем, что сравнит это со съездами КПСС. А мне кажется, Президент изначально такую преемственность и закладывал. Он же не зря сказал о советских демократических традициях. Он несколько раз обращался в положительном плане вот к этим советским традициям. Вы послушайте тогда, что такое было съезд КПСС, который собирался раз в пять лет?

Согласно Конституции 1977 года, для Беларуси это 1978 года, для БССР имею в виду, КПСС была руководящей направляющей силой Советского общества. И съезд – это было собрание представителей этой партии. У нас руководящая, направляющая сила – сам народ. Так записано в Конституции. Народ является источником власти. И народ – его высший орган, представитель народовластия – Всебелорусское народное собрание.

Вот когда говорят, какая в Беларуси правящая партия? А у нас, наверное, в ближайшее время не будет вот такой правящей партии. Да, мы с вами представляем белорусскую партию «Белая Русь». Она имеет своих делегатов, своих депутатов и в Палате представителей, и в местных Советах. Но это не правящая партия. Это одна из ведущих партий нашей страны. Партия, которая отражает политические взгляды довольно широкого круга людей. Но в полном смысле, если уже говорить о партии, это сам народ. В этом плане партийный съезд – это и есть Всебелорусское народное собрание. Я здесь ничего плохого в аналогии с советскими временами не вижу.

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