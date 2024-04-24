Определены 64 победителя для занесения на Республиканскую доску Почёта

Даже несмотря на такой сложный, насыщенный день, проведение Всебелорусского народного собрания, люди труда остаются в центре внимания Президента. Главой государства 24 апреля подписан указ, которым определены 64 победителя для занесения на Республиканскую доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе 11 административно-территориальных единиц, столько же организаций промышленности, три строительные компании, девять представителей сельского и рыбного хозяйства, два – лесного хозяйства, 28 организаций из сферы торговли, образования, здравоохранения, науки, культуры, социального обслуживания.

Занесение на Республиканскую доску Почета является общественным признанием весомого вклада регионов и коллективов в социально-экономическое развитие и рост благосостояния страны. Это настоящий стимул для достижения ими еще более высоких результатов в будущем.