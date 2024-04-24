Прямой эфир

Определены 64 победителя для занесения на Республиканскую доску Почёта

24 апреля 2024 19:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Даже несмотря на такой сложный, насыщенный день, проведение Всебелорусского народного собрания, люди труда остаются в центре внимания Президента. Главой государства 24 апреля подписан указ, которым определены 64 победителя для занесения на Республиканскую доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определены 64 победителя для занесения на Республиканскую доску Почёта-1

В их числе 11 административно-территориальных единиц, столько же организаций промышленности, три строительные компании, девять представителей сельского и рыбного хозяйства, два – лесного хозяйства, 28 организаций из сферы торговли, образования, здравоохранения, науки, культуры, социального обслуживания.

Занесение на Республиканскую доску Почета является общественным признанием весомого вклада регионов и коллективов в социально-экономическое развитие и рост благосостояния страны. Это настоящий стимул для достижения ими еще более высоких результатов в будущем.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Гигин: народ является источником власти, а его высший орган – Всебелорусское народное собрание
24 апреля 2024 19:22

Гигин: народ является источником власти, а его высший орган – Всебелорусское народное собрание

Клишевич: ВНС – это большая семья тех, кто сегодня радеет за Беларусь, готов подставить ей плечо
24 апреля 2024 19:10

Клишевич: ВНС – это большая семья тех, кто сегодня радеет за Беларусь, готов подставить ей плечо

Лукашенко – делегатам ВНС: если даже Президент ошибся, вы должны сказать ему прямо
24 апреля 2024 19:08

Лукашенко – делегатам ВНС: если даже Президент ошибся, вы должны сказать ему прямо

Лукашенко: не цепляюсь я за эту должность, ни за одну, ни за вторую – просто хочу, чтобы было хорошо
24 апреля 2024 18:59

Лукашенко: не цепляюсь я за эту должность, ни за одну, ни за вторую – просто хочу, чтобы было хорошо

Ольга Солдатова: ВНС и делегаты – это тот орган и те люди, которые сегодня нужны Беларуси
24 апреля 2024 18:58

Ольга Солдатова: ВНС и делегаты – это тот орган и те люди, которые сегодня нужны Беларуси

Лукашенко: ШОС и БРИКС – прогрессивное мировое большинство, место Беларуси именно там
24 апреля 2024 18:49

Лукашенко: ШОС и БРИКС – прогрессивное мировое большинство, место Беларуси именно там

Выступление Лукашенко на ВНС смотрели на заводах, заставах и в больницах! Первые мнения на местах
24 апреля 2024 18:38

Выступление Лукашенко на ВНС смотрели на заводах, заставах и в больницах! Первые мнения на местах

Лукашенко: США допустили ошибку, объединив Россию и Китай
24 апреля 2024 18:23

Лукашенко: США допустили ошибку, объединив Россию и Китай

Первый день VII ВНС завершится концертом мастеров искусств во Дворце спорта. Вот какую программу готовят
24 апреля 2024 17:55

Первый день VII ВНС завершится концертом мастеров искусств во Дворце спорта. Вот какую программу готовят

«Трудоголик и патриот». Александр Косинец избран заместителем председателя ВНС
24 апреля 2024 17:52

«Трудоголик и патриот». Александр Косинец избран заместителем председателя ВНС

Александр Лукашенко избран председателем ВНС – Президент напомнил о цели создания народного вече
24 апреля 2024 17:51

Александр Лукашенко избран председателем ВНС – Президент напомнил о цели создания народного вече

Делегаты ВНС выбрали членов Президиума – список
24 апреля 2024 17:47

Делегаты ВНС выбрали членов Президиума – список