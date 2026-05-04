США начинают операцию по выводу судов из Ормузского пролива

США начинают новую масштабную операцию на Ближнем Востоке. Как заявил Дональд Трамп, она получила название «Проект Свобода» и направлена на спасение судов, застрявших в Ормузском проливе. Глава Белого дома назвал эту миссию гуманитарным актом помощи экипажам, у которых заканчивается продовольствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам американского президента, к Вашингтону обратились «страны со всего мира» с просьбой освободить их торговые корабли, которые оказались заблокированы в проливе. Центральное командование США заявило, что в операции будут задействованы эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов и 15 тысяч военнослужащих. Правда, в Пентагоне не раскрывают подробности.

Известно, что американские ВМС не будут конвоировать суда, а лишь находиться рядом, чтобы в случае необходимости отразить атаку иранских военных. Дональд Трамп пригрозил: любое вмешательство в американскую операцию будет пресекаться силой. В Иране резко отреагировали на подобное высказывание. Там заявили, что Тегеран будет рассматривать любую попытку США вмешаться в ситуацию в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня.