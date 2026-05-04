Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз продукции более чем на 900 тыс. рублей

Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии товаров на территорию ЕАЭС. В грузовике литовского перевозчика обнаружили пять тонн незадекларированной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая стоимость превысила 900 тысяч рублей.

Вячеслав Дударевич, главный инспектор Гродненской региональной таможни:

Намеренное нарушение законодательства в целях занижения подлежащих уплате таможенных платежей выявлено в пункте пропуска «Бенякони», куда и прибыло транспортное средство DAF с незадекларированными пятью тоннами товаров. Это ингредиенты для пищевой, фармацевтической промышленности, сырье для производства биологически активных добавок, кофе, макароны, консервированная продукция и другое. В отношении перевозчика Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с частью первой статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Согласно санкции статьи ему придется оплатить штраф в размере до 30 % от стоимости незаконно ввозимых товаров.

Кроме того, перевозчику предстоит доплатить около 250 тысяч рублей таможенных платежей. В ГТК подчеркивают: контроль на границе остается усиленным, а любые попытки скрыть реальные объемы и стоимость товаров неизбежно повлекут ответственность.