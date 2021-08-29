Пустовой: министра обороны Литвы женщины и дети Афганистана напугали так, что он считает их гибридным оружием Беларуси

Новости Беларуси. «Времена всегда одинаковые», – говорила героиня оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Времена всегда одинаковы – намекает на это сегодня и Евгений Пустовой. Ищет и находит аналогии событиям этих семи дней и 80-летней давности. Поводом для анализа послужил визит представителя ООН в Беларуси на границу и общение с беженцами из Афганистана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Напомним, на неделе ООН и Совет Европы обратились к Польше и Литве и призвали эти страны соблюдать установленные международными организациями стандарты в отношении беженцев. Вильнюс, правда, считает, что это не мигранты ни разу, а Варшава спит и видит новый забор у границ нашей страны. Тем временем белорусские пограничники ежедневно фиксируют новые случаи насилия со стороны литовских и польских пограничников. И все больше экспертов сходятся во мнении, что заявления Польши и Литвы о якобы демократии и следовании европейским принципам – не более чем просто лозунги. О двойных стандартах, придуманных не сегодня, – Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это кадры из фильма «Иди и смотри». Самого реалистичного, поэтому самого страшного фильма о войне, о трагедии в Хатыни.

А это уже кадры с белорусско-европейской границы. Ничего не напоминает? Найди десять отличий. И словами Макрона не оправдаешься. Это не другое. Это то же. Годы прошли – политика коллективного Запада прежняя. Колониальная. Это так мигрантов встречает оплот демократии и прав человечества – Европа. С июля в Литве ЧП, отношение к мигрантам как в концлагере, а от миграционной катастрофы пытается отгородиться проволокой. Каратели в погонах показали во всей красе гостеприимство Риги и Вильнюса. Теперь очередь Польши. Платить по счетам за беззаветную коалицию с США. Матеуш Пискорский: кризис, связанный с мигрантами, чётко показывает, что Польша являлась всего лишь инструментом США

20 лет военной экспансии Афганистана для геополитического гегемона с его суперсовременным оружием закончились бегством от воинов Аллаха с «калашами». Не рой зиндан другому, а то сам в него угодишь. Так и получилось. Породить радикалов американские спецслужбы смогли, а вот справиться с ними – нет. НАТО не справилось, проблемы решать ОДКБ. Пришлось созвать внеочередной саммит альянса. До сентября ждать нельзя. Александр Лукашенко: «Коалиция во главе с Вашингтоном после 20 лет оккупации и вложения колоссальных средств села в лужу»

В 1979-м именно витебские десантники первыми входили в Афганистан. Сейчас на базе части миротворческая рота. Неужели уже сыновья воинов-афганцев уйдут за речку? Мы спросили у генсека ОДКБ. Станислав Зась: не станет ли Афганистан капканом, не придется ли нам туда опять отправлять своих сыновей? Вашингтонские «ястребы» своими когтями до конца разорвали сложный родоплеменной Афганистан. Это шурави оставили после себя школы и больницы для афганцев, а американцы тонны оружия и ненависть к неверным. Американцы посеяли здесь терроризм, незаконную миграцию и торговлю оружием. И все это у южных границ ОДКБ. 1 300 километров «зеленки», пронизанной горными тропами.

Беларусь – географически самая далекая страна от Афганистана из членов ОДКБ. Но тема беженцев очень близка. Наши врачи спасают людей, бегущих от войны, а на руках пограничников умирают мигранты, избитые стражами ЕС. Президент эту проблему озвучивал в прямом эфире во время «Большого разговора». Но Брюссель не слышит даже мировые правозащитные институты. Александр Лукашенко: «Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью»

Феминизм, мультикультурализм и ЛГБТ-идеология – плоды современной евродемократии и источник проблем в европейской демографии. Да и европейцам работать зазорно. Вот и решили жар загребать руками мигрантов. Только подгорает уже в самой Европе. Литва ввела режим ЧП, а польские крестьяне сами идут помогать беженцам. Как развивается миграционный кризис?

Женщины и дети сутками находятся на нейтральной полосе между Беларусью и Польшей. Низкая температура ночью и голод – это не все испытания по дороге в европейский рай. Подробности в видеоматериале. Не до конституции и не до законов морали теперь и польским пограничникам. Военные устроили целую погоню за депутатом Сейма, который хотел накормить мигрантов из Афганистана. А слова поддержки местного населения приспешники жестокого варшавского режима заглушают шумом моторов.

Люди, убегающие от войны, геополитического проекта коллективного Запада, безрезультатно стучатся в закрытые двери Евросоюза. Иногда они приоткрываются, чтобы с размаху ударить кулаком по тем, кого сами и позвали. Польские пограничники по примеру коллег из Литвы ведут себя как нацистские каратели – избивают и травят собаками. Такая команда сверху. Но особенно стараются церберы европейской политики. Например, министра обороны Литвы женщины и дети Афганистана напугали настолько, что он считает их гибридным оружием Беларуси.

Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы:

Мы имеем дело с гибридной агрессией режима Лукашенко против Литвы. Прибытие группы НАТО важно не только для решения создаваемых гибридной агрессией проблем – в международном масштабе недружественному соседу еще раз доказано, что в этой борьбе мы не одни, у нас есть союзники, с которыми мы тесно сотрудничаем, и в кризисных ситуациях мы можем получить их решительную поддержку.