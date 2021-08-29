Матеуш Пискорский: кризис, связанный с мигрантами, чётко показывает, что Польша являлась всего лишь инструментом США

На неделе ООН и Совет Европы обратились к Польше и Литве и призвали эти страны соблюдать установленные международными организациями стандарты в отношении беженцев. Вильнюс, правда, считает, что это не мигранты ни разу, а Варшава спит и видит новый забор у границ нашей страны. Тем временем белорусские пограничники ежедневно фиксируют новые случаи насилия со стороны литовских и польских пограничников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И все больше экспертов сходятся во мнении, что заявления Польши и Литвы о якобы демократии и следовании европейским принципам – не более чем просто лозунги.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

С июля в Литве ЧП, отношение к мигрантам как в концлагере, а от миграционной катастрофы пытаются отгородиться проволокой. Каратели в погонах показали во всей красе гостеприимство Риги и Вильнюса. Теперь очередь Польши платить по счетам за беззаветную коалицию с США.

Матеуш Пискорский, политик, политолог (Польша):

Это точно уж не наша война, и вообще речь не шла про польские национальные интересы. И в этом плане, думаю, как раз кризис, связанный с мигрантами, четко показывает, является очередным доказательством того, что тот факт, что польские политики разрешали, точнее, отправляли польских военных в разные страны, в том числе и в Афганистан, Ирак, говорит о том, что они выполняли чужие задачи, реализовывали, осуществляли чужие геополитические интересы, участвовали в чужих играх и что Польша являлась всего лишь инструментом США во всех этих случаях. Станислав Зась: не станет ли Афганистан капканом, не придётся ли нам туда опять отправлять своих сыновей? Евгений Пустовой:

Не до конституции и не до законов морали теперь польским пограничникам. Военные устроили целую погоню за депутатом Сейма, который хотели накормить мигрантов из Афганистана. А слова поддержки местного населения приспешники жестокого варшавского режима заглушают шумом моторов.

Матеуш Пискорский:

Мы все понимаем, что это спектакль, глядя на то, что происходит на польской границе. Во-первых, обратите внимание, сколько сил, сколько военных, сколько пограничников сейчас занимаются тем, чтобы не допустить группы – не знаю, некоторые говорят, что 24 человека, некоторые, что 32. Пустовой: министра обороны Литвы женщины и дети Афганистана напугали так, что он считает их гибридным оружием Беларуси Евгений Пустовой:

Мельчает НАТО. Бравые войска бегут от афганских студентов (именно так дословно переводится название «талиб»), а против детей и женщин, тех, кого еще польско-литовские каратели не избили до полусмерти, будут применять новые силы НАТО. Но что делать с расколом в европейском обществе? Поляки уже ссорятся из-за мигрантов.