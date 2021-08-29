Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел 27 августа на участке Лидского погранотряда. Военнослужащие пограничной заставы «Дотишки» обнаружили лежащую на линии белорусско-литовской границы пожилую женщину и двоих молодых людей. Иностранка смогла выговорить только одно лишь слово – «help». Первую помощь ей оказали белорусские пограничники. Но тем не менее, опасаясь за ее жизнь и здоровье, на место инцидента была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Поступил вызов на пульт 103. Вызов поступил от сотрудников пограничной службы. Повод – бессознательное состояние пациентки на границе. По приезду был проведен осмотр, была оказана вся необходимая помощь.