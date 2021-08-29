Прямой эфир

Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии

29 августа 2021 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии-1

Инцидент произошел 27 августа на участке Лидского погранотряда. Военнослужащие пограничной заставы «Дотишки» обнаружили лежащую на линии белорусско-литовской границы пожилую женщину и двоих молодых людей. Иностранка смогла выговорить только одно лишь слово – «help». Первую помощь ей оказали белорусские пограничники. Но тем не менее, опасаясь за ее жизнь и здоровье, на место инцидента была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии-4

Поступил вызов на пульт 103. Вызов поступил от сотрудников пограничной службы. Повод – бессознательное состояние пациентки на границе. По приезду был проведен осмотр, была оказана вся необходимая помощь.

Литовские пограничники выбросили из страны беженку в полуобморочном состоянии-7

Екатерина Забенько, СТВ:
После того как состояние женщины улучшилось, она пояснила, что к линии границы группу беженцев привезли литовские силовики. Все они следовали в эту европейскую страну просить убежище, но в ответ местные правоохранители морили их голодом, угрожали и применяли физическую силу, по всем канонам «литовского гуманизма».

# Беженцы # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске Volkswagen сбил мужчину, который переходил дорогу на красный
27 августа 2021 19:02

В Минске Volkswagen сбил мужчину, который переходил дорогу на красный

Женщина на Volkswagen вылетела в кювет и врезалась в дерево под Столбцами
27 августа 2021 13:45

Женщина на Volkswagen вылетела в кювет и врезалась в дерево под Столбцами

«Угрожали, что, если мы не будем идти, они будут стрелять». Беженец о том, как его группу вытесняли из Литвы
26 августа 2021 16:42

«Угрожали, что, если мы не будем идти, они будут стрелять». Беженец о том, как его группу вытесняли из Литвы