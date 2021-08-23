Александр Лукашенко: «Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мёртвых выбрасывают на границу с Беларусью»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что произошло в последние двое-трое суток? Через Беларусь, вы были правы, несколько десятков, может быть сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев – не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад. Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. Отловили и под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе с Беларусью, нарушив государственную границу Беларуси. И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Ночью уже у нас на границе 7-8 градусов тепла. А там больше 40. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать.

Вы слышали многие факты и видели. По крайней мере, это весь мир видел, но Запад молчит, как они больных, беременных, полуживых людей, а иногда мертвых выбрасывают на границу с Беларусью, возвращая их обратно. Вот их обещания, их политика. Поэтому, как тут звучало и из уст президента России, Эмомали Шариповича, верить им нельзя. Я прежде всего имею в виду Запад. Они проиграли эту войну, и это надо им признать, и трусливо оттуда сбежали. Но это их проблемы. Но мы-то здесь причем? Поэтому, действительно, идет перекладывание этой проблемы на наши плечи.