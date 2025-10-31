Лукашенко про «Орешник»: на Западе должны понимать, что мы можем бахнуть, если будет плохо

Как заявил 31 октября Александр Лукашенко, комментируя ситуацию во время рабочей поездки в Лепельский район, литовцы сами перебрасывали сигареты на метеорологических зондах с территории нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В последние дни это событие привлекло особое внимание – Литва объявила о закрытии границы с Беларусью на месяц, сославшись на появление якобы «воздушных посланцев» с контрабандой. Президент публично ответил на эти обвинения. А еще озвучил некоторые инсайды, которые помогут лучше разобраться в геополитических перипетиях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это ж придем к забору и там начнем разбираться. Они начнут разбираться, кто украл деньги. Второе. Они же вооружаются. 6 % ВВП – это миллиарды долларов. Но если вы покупаете ружье, вы же его не покупаете, чтобы просто на стенку повесить. Хотя один раз в год оно и на стенке висячим стреляет. Наверное же они для чего-то скупают по всему миру оружие? И кричат, почему Лукашенко ядерное оружие завез? Почему Лукашенко завез «Орешник»? А что мне остается делать? Мне что, сидеть и ждать, как в 1941 году, когда сюда придут? Я этого не хочу. Поэтому я говорю, ребята, ядерное оружие – это страшная вещь. Наверное, я не знаю, но говорят, страшная. Специалисты, которые испытали его и так далее. Мы наше ядерное оружие, чтобы вы знали, еще раз обменяли. Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок. Это дорогая вещь, обслуживать его. Россияне помогают. Мы его обратно завезли. Мы тренируемся, как его применять. Из самолетов и ракетное оружие. Мы это тоже не скрываем.

«Орешник» – страшное оружие, в декабре встанет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь, ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, тех, кто разговаривали на русском языке, убивали, травили. Это было на моих глазах. Собрались в Минске, договорились. Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули, но допрыгались. Уже два миллиона погибли человек, искалечены, украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально жили и поляки, и литовцы, и так далее.

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